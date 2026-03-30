Сытный детокс: готовим киноа с ягодами и миндалем

Сытный детокс: готовим киноа с ягодами и миндалем Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Слово «детокс» часто ассоциируется с голодовками и жидкими диетами, но очищение должно быть сытным и приятным. Киноа — идеальная основа для такого завтрака. Эта древняя крупа содержит полноценный белок, медленные углеводы и массу микроэлементов. В сочетании с ягодами и миндальной пастой она дает долгое чувство сытости, стабилизирует сахар в крови и мягко выводит токсины. И готовится это блюдо настолько просто, что даже утро понедельника перестает быть испытанием.

С вечера промойте полстакана киноа под холодной водой, чтобы убрать природную горечь. Залейте стаканом воды, доведите до кипения, убавьте огонь и варите под крышкой 15 минут, пока вся жидкость не впитается. Выключите, накройте полотенцем и дайте настояться еще 10 минут. Готовую киноа переложите в контейнер и уберите в холодильник. Утром она уже будет ждать вас.

Теперь сборка. В миске смешайте остывшую киноа с горстью свежих или размороженных ягод — подойдут голубика, малина, ежевика. Добавьте столовую ложку миндальной пасты без сахара. Миндальная паста придает кремовость и насыщает полезными жирами. Для сладости можно использовать половину нарезанного банана или чайную ложку топинамбура. Сбрызните все лимонным соком и посыпьте щепоткой корицы. Если киноа кажется суховатой, добавьте немного растительного молока — миндального или овсяного.

Этот завтрак можно подавать как теплым, так и холодным. Он идеален для тех, кто занимается спортом или много двигается в первой половине дня. Киноа дает длительную энергию, ягоды заряжают антиоксидантами, а миндальная паста поддерживает здоровье кожи и волос.

  • Совет: чтобы разнообразить вкус, добавьте в киноа тертый кокос или семена льна. А если вы хотите усилить детокс-эффект, замените банан на пюре из зеленого яблока — оно богато пектином, который работает как мягкий сорбент. Готовьте киноа впрок на несколько дней, тогда утренний завтрак будет занимать не больше пяти минут.

  • Пищевая ценность на порцию: Калорийность: 420 ккал. Белки: 14 г, Жиры: 16 г, Углеводы: 55 г.

Ранее мы поделились секретом уральских пельменей с бульоном внутри

Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молодой россиянин поехал в Таиланд и пропал без вести
«Что меня злит безумно?»: доктор Мясников раскрыл самый раздражающий вопрос
Нетяньяху мог погибнуть при ракетном обстреле 8 марта
Внучке грозит шесть лет тюрьмы за кражу 900 тыс. рублей у бабушки
Что известно об атаке ВСУ на Мелитополь и числе пострадавших
В ТПП раскрыли новую географию российской внешней торговли
В одной стране покупателей будут тестировать на трезвость
Волк накинулся на защищавшего собаку россиянина
Раскрыты детали пожара в яхт-клубе в Москве
Политика или антисемитизм? За что в ЮАР убили друга РФ политолога Груздя
Сбой в YouTube достиг мирового масштаба
Власти Польши начали в ручном режиме регулировать цены на бензин
«Приспособили под задние точки»: в Молдавии военный мемориал стал кофейней
Позор Трампа — $500 млн в хлам: что за чудо-Boeing ВВС США уничтожил Иран
Три яхты вспыхнули как спички на Москве-реке
В Дагестанских Огнях ввели режим ЧС из-за непогоды
«Дерипаску я поддерживаю»: Онищенко приветствовал идею о рабочей неделе
Арбитражный суд принял решение по иску Минпромторга к ОАК на 179 млн рублей
«Все дороги ведут...»: МВФ о последствиях войны в Иране для мира
«Россияне не оценят»: в Госдуме высказались о шестидневной рабочей неделе
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

