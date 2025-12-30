Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 08:49

Согревающий мексиканский буррито на обед или ужин — готовлю с пикантной мясной начинкой: про шаурму можно забыть

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это блюдо создано для тех, кто ценит сытную и вкусную еду, но не всегда имеет время на ее приготовление. Буррито можно собрать с вечера, а утром быстро обжарить и взять с собой — оно останется вкусным и теплым, став лучшим обедом на работе или в дороге.

400 г мясного фарша обжариваю на сковороде с растительным маслом, добавляю специи (кумин, чили, паприка), соль и измельченный чеснок по вкусу. Когда мясо подрумянится, добавляю 1 нарезанную кубиками луковицу и 1 болгарский перец, нарезанный соломкой. Тушим 5–7 минут до мягкости овощей. Затем вмешиваю полбанки фасоли в томатном соусе и прогреваю. Далее 1 стакан промытого риса слегка обжариваю на сухой сковороде, заливаю 1,5 стакана воды, добавляю 2 ст. л. кетчупа, щепотку куркумы и соль. Довожу до кипения, затем убавляю огонь и варю под крышкой до готовности риса и впитывания жидкости. Тортилью смазываю смесью сметаны и острого соуса. По центру выкладываю слой риса, затем мясную начинку с фасолью, сверху — нарезанные помидоры и тертый сыр. Края тортильи заворачиваю внутрь, затем плотно скручиваю рулет. Обжариваю буррито на сухой сковороде или гриле по 1–1,5 минуты с каждой стороны до появления золотистых полос и хрустящей корочки. Подаю горячим.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Этот завтрак лучше любого будильника: готовим крем-омлет с креветками и лайм-айоли на хрустящем тартине
Общество
Этот завтрак лучше любого будильника: готовим крем-омлет с креветками и лайм-айоли на хрустящем тартине
Красная рыба по‑французски — звезда новогоднего стола: порадуйте гостей блюдом мечты
Общество
Красная рыба по‑французски — звезда новогоднего стола: порадуйте гостей блюдом мечты
Забытое блюдо: постная закуска с черной редькой и кунжутом
Семья и жизнь
Забытое блюдо: постная закуска с черной редькой и кунжутом
Запекаю утиные ножки конфи: мясо, отваливающееся от кости!
Семья и жизнь
Запекаю утиные ножки конфи: мясо, отваливающееся от кости!
Удивительная закуска из свиной рульки — готовлю шедевр в кастрюле: ароматное мясо к Новому году
Общество
Удивительная закуска из свиной рульки — готовлю шедевр в кастрюле: ароматное мясо к Новому году
еда
рецепты
мясо
Мексика
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ford подал в Роспатент серию заявок на товарные знаки
Названа причина ударов коалиции во главе с Саудовской Аравией по Йемену
В Госдуме предложили изменить статус спецоперации на Украине
Россиянка раскаялась в убийстве своих детей трех и пяти лет
Названа неочевидная ошибка перед анализом крови на сахар
Плохая меткость спасла ребенка богатых родителей от мошенников
Быстрый и полезный салат с тофу для новогоднего настроения
Беременную Лерчек госпитализировали из-под домашнего ареста
ВСУ отказались идти в атаку на Харьковском направлении
Названа самая востребованная сфера для работодателей в 2025 году
Медведев подвел итоги 2025 года и назвал Зеленского «уродцем»
В Сирии представили новые купюры без изображения Асада
«Мрачный месяц катастрофы»: на Западе подвели итоги декабря для Украины
Воздушное сообщение ограничили в районе резиденции Трампа во Флориде
Забытое блюдо: постная закуска с черной редькой и кунжутом
Иран ответил на угрозы Трампа обещанием удара «за рамками воображения»
Авиакомпания раскрыла правду о «самолете-призраке» со 150 россиянами
Москвичам рассказали, какой высоты достигнет снежный покров к Новому году
Юрист раскрыл, можно ли вернуть изготовленную на заказ мебель
«Смертельные» рюкзаки, гибель штурмовиков: новости СВО на утро 30 декабря
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.