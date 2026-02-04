Мужчина удержал лестницу на подбородке и установил рекорд

Серийный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Дэвид Раш вернул себе один из своих титулов, удержав лестницу на подбородке в течение 19 минут 11 секунд, передает UPI. Ранее он установил рекорд в 2016 году, удерживая лестницу 5 минут 31 секунду, а затем в 2018 году улучшил свое достижение до 11 минут, однако позже титул перешел к другому спортсмену.

На этот раз Раш превзошел все ожидания. Позднее оказалось, что из-за небольшой ошибки секундомера реальное время должно было показывать 19 минут и 13 секунд.

Раш признал, что достижение рекорда по удержанию лестницы на подбородке оказалось крайне сложным испытанием. Он отметил необходимость выдержки, постепенного улучшения и бережного отношения к своему организму в процессе подготовки к этому достижению.

Если я буду слишком резко увеличивать вес или продолжительность тренировки, я рискую перенапрячь поясницу и буду вынужден взять недельный или даже месячный перерыв. Этот рекорд требует терпения, постепенного прогресса и уважения, — поделился рекордсмен.

