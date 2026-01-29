Дроны-убийцы под Белгородом, фуры с БПЛА: ВСУ атакуют Россию 29 января

Ночью 29 января над Россией были сбиты девять украинских беспилотников. Курское приграничье украинские военные обстреляли из артиллерии. В Белгородской области погиб мирный житель. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами сбили украинские беспилотники

В ночь на 29 января Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили девять дронов противника.

По данным МО РФ, четыре БПЛА было сбито над территорией Ростовской области, по два — над территориями Брянской области и Республики Крым и один — над Воронежской областью.

Как отметил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, ВСУ пытались атаковать дронами город Каменск-Шахтинский и Каменский район. По словам главы региона, все дроны были уничтожены. Он не уточнил, к какому типу они принадлежали.

Как ВСУ атаковали приграничные территории

Вооруженные силы Украины 12 раз применили артиллерию для атаки на курское приграничье, заявил губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, в области также сбили девять беспилотников. Он отметил, что никто не пострадал, инфраструктура не получила повреждений.

«Двенадцать раз враг применил артиллерию по отселенным районам», — уточнил он.

Около полуночи 28 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при целенаправленном ударе со стороны двух беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа погиб мирный житель.

«В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа два дрона атаковали автомобиль. От полученных ранений мужчина скончался на месте. <…> Транспортное средство повреждено», — написал глава региона в Telegram-канале.

Названы возможные причастные к атакам БПЛА из фур

Четыре дальнобойщика из Челябинска стали первыми обвиняемыми по делу о серии атак дронов на военные аэродромы России 1 июня 2025 года. Им предъявлено обвинение в теракте, повлекшем ущерб в 2 млрд рублей.

Басманный суд Москвы продлил арест двум из фигурантов — Михаилу Рюмину и Сергею Канурину. Еще двое фигурантов — Александр Зайцев и Андрей Меркурьев — также находятся под стражей.

По версии следствия, водители входили в группу, созданную по указанию украинских спецслужб для доставки дронов. Под видом каркасных домов они перевозили беспилотники со взрывчаткой к аэродромам в пяти областях, где те были дистанционно активированы. Один из участников схемы, Василий Пытиков, погиб во время атаки.

Все задержанные водители свою вину не признают, заявляя, что не знали о реальном грузе и были использованы втемную. В розыске находятся предполагаемые организаторы — украинцы Артем и Екатерина Тимофеевы.

Экс-бойца ВСУ наказали за отказ убить пенсионера

Бывший военнослужащий ВСУ с позывным Пух, перешедший на сторону России, рассказал, как его наказали за отказ совершить военное преступление. В беседе с журналистами он сообщил, что во время одного из заданий ему поступило прямое распоряжение ликвидировать безоружного пожилого человека, он не выполнил этот приказ.

«Увидел мирного жителя, дедушку, 70 лет ему где-то. Я передал это по рации, мне сказали в него стрелять. Я сказал, что я не буду этого делать. Меня наказали. Неделю, сказали, „будешь еще дольше сидеть на позиции“», — вспомнил доброволец.

Он подчеркнул, что подобные приказы носили системный характер. В настоящее время бывший украинский солдат принимает участие в боевых действиях в Запорожской области в составе подразделения, полностью сформированного из экс-военнослужащих Украины. По словам бойца, нежелание исполнять приказы об убийстве мирного населения стало одной из причин его решения сдаться в плен и сменить сторону. В добровольческом отряде имени Мартына Пушкаря подтверждают, что подобные свидетельства о жестоком обращении с гражданскими со стороны командования ВСУ поступают регулярно.

