Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Москве

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Москве Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в центре Москвы

Восемь человек пострадали при столкновении рейсового автобуса с грузовиком в центре Москвы, сообщили ТАСС оперативные службы. ДТП случилось на Ленинском проспекте. В «Мосгортрансе» отметили, что виновником аварии стал водитель грузовой машины, который не уступил дорогу автобусу.

Восемь человек переданы медикам для осмотра, степень полученных травм устанавливается, — говорится в сообщении.

