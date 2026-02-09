Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 11:58

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Москве

Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в центре Москвы

Восемь человек пострадали при столкновении рейсового автобуса с грузовиком в центре Москвы, сообщили ТАСС оперативные службы. ДТП случилось на Ленинском проспекте. В «Мосгортрансе» отметили, что виновником аварии стал водитель грузовой машины, который не уступил дорогу автобусу.

Восемь человек переданы медикам для осмотра, степень полученных травм устанавливается, — говорится в сообщении.

Ранее в Кызыле шестилетний мальчик за рулем автомобиля отца выехал на встречную полосу и врезался в машину. По данным следствия, инцидент произошел после того, как отец оставил ребенка в автомобиле и отошел в магазин. В результате ДТП никто не пострадал.

До этого в Тихвинском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием детей двух и четырех лет. По данным правоохранителей, на 447-м километре автодороги Вологда — Тихвин — Кола столкнулись две иномарки.

3 февраля четыре человека погибли и один пострадал в результате аварии в Башкирии. На трассе Белебей — Аксеново в Белебеевском районе произошло лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля.

