Шестилетний шумахер выехал на встречку и устроил ДТП В Кызыле шестилетний ребенок за рулем автомобиля устроил ДТП

В Кызыле шестилетний мальчик за рулем автомобиля отца выехал на встречную полосу и врезался в машину, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Туве. По данным следствия, инцидент произошел после того, как отец оставил ребенка в автомобиле и отошел в магазин. В результате ДТП никто не пострадал.

Сегодня, 8 февраля, на улице Рабочей города Кызыла шестилетний ребенок, находясь за рулем автомобиля Toyota Camry, совершил столкновение с транспортным средством Chery Tiggo, — говорится в сообщении.

В полиции напомнили родителям быть внимательными и предвидеть опасные ситуации с детьми, чтобы предотвратить несчастные случаи. Им также посоветовали не оставлять детей одних в машине с заведенным двигателем.

