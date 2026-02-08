Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026 в 17:54

Шестилетний шумахер выехал на встречку и устроил ДТП

В Кызыле шестилетний ребенок за рулем автомобиля устроил ДТП

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Кызыле шестилетний мальчик за рулем автомобиля отца выехал на встречную полосу и врезался в машину, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Туве. По данным следствия, инцидент произошел после того, как отец оставил ребенка в автомобиле и отошел в магазин. В результате ДТП никто не пострадал.

Сегодня, 8 февраля, на улице Рабочей города Кызыла шестилетний ребенок, находясь за рулем автомобиля Toyota Camry, совершил столкновение с транспортным средством Chery Tiggo, — говорится в сообщении.

В полиции напомнили родителям быть внимательными и предвидеть опасные ситуации с детьми, чтобы предотвратить несчастные случаи. Им также посоветовали не оставлять детей одних в машине с заведенным двигателем.

Ранее в Ростовской области произошло смертельное ДТП с микроавтобусом Ford Transit. Водитель не справился с управлением и врезался в отбойные ограждения на трассе Ростов-на-Дону — Азов. В результате удара из салона выпала 69-летняя пассажирка, которая скончалась на месте. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

