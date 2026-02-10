Зимняя Олимпиада — 2026
Аэропорт в Калуге ввел временный режим ограничений

Росавиация: в аэропорту Калуги временно приостановлен прием и выпуск авиарейсов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В аэропорту Калуги введены ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, меры временные и необходимы для обеспечения безопасности перелетов.

Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в публикации.

Ранее авиаэксперт Роман Гусаров заявил, что идея ввести единый размер багажа нереалистична. Он отметил, что размеры багажных отсеков отличаются в зависимости от модели самолета.

До этого в аэропорту Нижнего Новгорода предотвратили ввоз девяти партий нелегального сыра и меда. Пассажиры, которые везли запрещенные товары, прибыли из другой страны. Продукты были изготовлены в домашних условиях и не имели разрешения на ввоз, маркировки и заводской упаковки.

Кроме того, специалисты Ространснадзора обнаружили в московском аэропорту Внуково зауженные калибраторы для проверки размеров ручной клади, которые использовались авиакомпанией «Победа». По сообщению источника, проверку организовали по поручению замминистра транспорта Владимира Потешкина. В пресс-службе авиаперевозчика заявили, что изъяли дефектные калибраторы из эксплуатации.

