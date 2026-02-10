Аэропорт в Калуге ввел временный режим ограничений Росавиация: в аэропорту Калуги временно приостановлен прием и выпуск авиарейсов

В аэропорту Калуги введены ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, меры временные и необходимы для обеспечения безопасности перелетов.

Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в публикации.

