Самый быстрый мясной пирог: кефир, яйца, фарш и грибы — через час на столе ароматная выпечка. Без дрожжей и раскатки

Пирог с куриным фаршем заливной в духовке — это гениально простой рецепт для тех, кто побаивается дрожжевого теста или не хочет возиться со скалкой. Никакой раскатки — просто смешал, вылил в форму и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: нежный влажный пирог с хрустящей золотистой корочкой и сочной ароматной начинкой из куриного фарша, шампиньонов и лука. Тесто на кефире получается мягким и воздушным, а начинка — сытной и пикантной. Кефир делает структуру бисквита особенно нежной, а грибы и фарш придают блюду насыщенный вкус. Пирог не черствеет несколько дней и хорош как в теплом, так и в холодном виде.

Идеален для ужина с овощным салатом, для перекуса на работе или как горячая закуска. Готовится из доступных продуктов, а результат всегда радует. Для приготовления вам понадобится: 350 г куриного фарша, 300 г шампиньонов, 80 г репчатого лука, 300 мл кефира, 2 яйца (около 100 г), 300 г муки, 1 ч. ложка соды, соль и перец по вкусу. Разогрейте духовку до 180 °C. Форму (диаметром 20–22 см) смажьте маслом или застелите пергаментом. Лук мелко нарежьте, грибы нарежьте пластинами. Обжарьте лук до золотистости, добавьте грибы, жарьте до испарения жидкости, затем добавьте фарш, обжаривайте 5–7 минут, посолите, поперчите. В миске смешайте кефир, яйца, соль, перец и соду (сода погасится в кислой среде).

Всыпьте муку, перемешайте до однородности. Вылейте половину теста в форму, выложите начинку, залейте оставшимся тестом. Выпекайте 35–40 минут до золотистой корочки и сухой шпажки. Дайте пирогу остыть в форме 10 минут, затем переложите на решетку. Подавайте теплым.

