14 мая 2026 в 13:09

Гости думают, что возился с этим пирогом полдня, — я собираю его за считаные минуты. Вот рецепт мясного удовольствия

Думаете, пирог с мясом — это сложно? А вот и нет. Покупное слоеное тесто, целая головка чеснока и ароматный бульон — и у вас на столе настоящий английский ужин, от которого все будут в восторге.

Что понадобится

2 пласта слоеного теста (450 г), 600 г баранины, 300 г шампиньонов, 4-5 луковиц шалота, головка чеснока, 2-3 веточки розмарина, 350 мл мясного бульона, 3 ст. л. оливкового масла, яйцо, 1 ч. л. соли, черный перец по вкусу.

Как я готовлю

Баранину режу кусочками, сбрызгиваю половиной масла, солю, перчу. Шалот и чеснок рублю. Грибы режу пластинами. На сильном огне в сковороде с маслом обжариваю баранину 5 минут, перекладываю.

В сковороду высыпаю шалот с чесноком, жарю 5 минут. Добавляю грибы, розмарин, солю, перчу, жарю 5–7 минут. Возвращаю мясо, вливаю бульон, довожу до кипения, убавляю огонь, тушу час до мягкости и выпаривания жидкости. Остужаю.

Духовку разогреваю до 180 °C. Форму смазываю маслом. Один пласт теста раскатываю, выкладываю на дно с запасом на бортики. Выкладываю начинку. Накрываю вторым пластом, защипываю края. Делаю отверстие для пара. Смазываю взбитым яйцом.

Выпекаю 25 минут, затем вынимаю из формы на противень, допекаю 10 минут до золотистой корочки.

Дмитрий Демичев
