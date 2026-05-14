Когда надоели котлеты — готовлю армянскую кюфту. Не нужно никакой сковороды и тонны масла, ведь ее варят

Это блюдо сразу удивляет своей текстурой, армянская кюфта получается очень нежной, воздушной и буквально тает во рту. За счёт молока, долгого вымешивания и небольшого количества коньяка вкус у мяса становится особенно мягким и насыщенным.

Получается настоящее домашнее мясное блюдо с кавказским характером: сочное, ароматное и очень сытное. Подавать такую кюфту можно просто с зеленью, овощами, лавашом или картофельным пюре — в любом варианте выходит невероятно вкусно.

Для приготовления понадобится: говядина — 1 кг, яйцо — 1 шт., лук — 1 шт., коньяк — 50 мл, молоко — 200 мл, мука — 2 ст. л., топлёное сливочное масло — 1 ст. л., паприка — 0,5 ч. л., соль и чёрный перец — по вкусу.

Говядину пропустить через мясорубку несколько раз, чтобы фарш стал максимально нежным. Лук натереть или очень мелко измельчить и добавить к мясу. Затем влить молоко и коньяк, добавить яйцо, муку, паприку, соль и чёрный перец.

Массу нужно долго и тщательно вымешивать — именно это делает кюфту такой воздушной. Затем мокрыми руками сформировать крупные овальные заготовки. В широкой кастрюле довести воду почти до кипения и аккуратно опустить кюфту. Варить на небольшом огне около 20 минут, не допуская сильного бурления. Готовое блюдо полить топлёным сливочным маслом и подать горячим с томатно-базиликовым соусом и овощами.

