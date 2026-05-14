Смешала творог с консервированными персиками и посыпала миндалем — через 20 минут подаю к чаю пирог, вкуснее и быстрее шарлотки

Фото: D-NEWS.ru
Это гениально простой рецепт творожного пирога для тех, кто любит нежную влажную выпечку, но не хочет возиться с яблоками, их чисткой и нарезкой. Никакого замеса — просто смешал, вылил в форму и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: пышный румяный пирог с хрустящей золотистой корочкой и невероятно нежной влажной мякотью внутри, с сочными кусочками персика и хрустящими нотками миндаля. Творог делает его мягким и воздушным, персики придают сладость и аромат, а миндаль — приятную ореховую нотку.

Он намного вкуснее и быстрее классической шарлотки, при этом готовится из доступных продуктов. Идеален для завтрака с чашкой кофе, для полдника или как десерт к чаю. Готовится быстро, а исчезает мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога (5–9% жирности), 3 яйца, 150 г сахара, 150 г муки, 100 г сливочного масла (размягченного), банка консервированных персиков (400 г), 50 г миндальных лепестков или рубленого миндаля, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка ванилина и соли. Разогрейте духовку до 180 °C. Форму (диаметром 20–22 см) смажьте маслом. Персики нарежьте кубиками. В миске взбейте масло с сахаром до пышности. Добавьте яйца по одному, взбивая после каждого. Добавьте творог, ванилин и соль, перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, аккуратно перемешайте. Добавьте персики, перемешайте. Выложите тесто в форму, разровняйте. Посыпьте миндалем. Выпекайте 35–40 минут до золотистой корочки и сухой шпажки. Дайте пирогу остыть в форме 10 минут, затем переложите на решетку. Подавайте теплым.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Беру банку сайры и сметану — через 40 минут подаю пирог «Простушка»: никакого мяса не надо
Три яйца на стакан молока — через час пышный пирог готов, влажный и мягкий. Соседи думают, что пеку бисквит
Лимонник на сметанном тесте дополнит любое чаепитие: простой и ароматный пирог за 40 минут
Для коржей смешиваю стакан муки и кефира, для крема взбиваю сметану и подаю торт «Минутка» к чаю
Хочу торта, а возни не хочу: морковный пирог с кремом — то еще чудо, вся семья подсела на него
Мария Левицкая
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
