Необычные горячие бутерброды с творогом и тунцом — простой белковый завтрак из духовки

Когда надоели обычные бутерброды, попробуйте этот вариант. Получается что-то среднее между запеканкой и горячими тостами: сверху румяная корочка, внутри — нежная и сочная начинка. И при этом всё готовится максимально просто.

Такие бутерброды хорошо выручают утром или когда хочется лёгкий, но сытный перекус без лишней возни.

Ингредиенты: хлеб — по желанию, творог — 180–200 г (примерно 5%), яйцо — 1 шт., тунец в собственном соку — 1 банка, сыр — немного для посыпки, сухой чеснок, соль и перец — по вкусу, петрушка — по желанию.

Сначала смешайте творог, яйцо и тунец (жидкость лучше слить). Добавьте соль, перец, сухой чеснок и перемешайте до однородной массы.

Выложите начинку на ломтики хлеба, сверху посыпьте тёртым сыром. Переложите на противень и отправьте в разогретую до 180 °C духовку примерно на 20 минут, пока сверху не появится аппетитная корочка.

Перед подачей можно добавить немного свежей зелени.

Ранее мы делились рецептом грибной икры вкуснее магазинной. Такая, что не остановиться.