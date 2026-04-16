16 апреля 2026 в 15:02

Необычные горячие бутерброды с творогом и тунцом — простой белковый завтрак из духовки

Фото: D-NEWS.ru
Когда надоели обычные бутерброды, попробуйте этот вариант. Получается что-то среднее между запеканкой и горячими тостами: сверху румяная корочка, внутри — нежная и сочная начинка. И при этом всё готовится максимально просто.

Такие бутерброды хорошо выручают утром или когда хочется лёгкий, но сытный перекус без лишней возни.

Ингредиенты: хлеб — по желанию, творог — 180–200 г (примерно 5%), яйцо — 1 шт., тунец в собственном соку — 1 банка, сыр — немного для посыпки, сухой чеснок, соль и перец — по вкусу, петрушка — по желанию.

Сначала смешайте творог, яйцо и тунец (жидкость лучше слить). Добавьте соль, перец, сухой чеснок и перемешайте до однородной массы.

Выложите начинку на ломтики хлеба, сверху посыпьте тёртым сыром. Переложите на противень и отправьте в разогретую до 180 °C духовку примерно на 20 минут, пока сверху не появится аппетитная корочка.

Перед подачей можно добавить немного свежей зелени.

Ранее мы делились рецептом грибной икры вкуснее магазинной. Такая, что не остановиться.

Проверено редакцией
Посейте в апреле — и даже на бедной почве вырастет пышный куст с вишневыми шапками. Для тех, кто любит яркие краски
Общество
Посейте в апреле — и даже на бедной почве вырастет пышный куст с вишневыми шапками. Для тех, кто любит яркие краски
Гренки на молоке теперь не делаю: фишка в сливках и контрастной намазке — сыр и джем
Общество
Гренки на молоке теперь не делаю: фишка в сливках и контрастной намазке — сыр и джем
Французский сэндвич с персиком: как приготовить быстрый десерт
Семья и жизнь
Французский сэндвич с персиком: как приготовить быстрый десерт
Мешаю овсянку, банан и яйцо: через 20 минут гора оладий готова. Фишка — в колечках яблок. Быстрый рецепт полезных панкейков
Общество
Мешаю овсянку, банан и яйцо: через 20 минут гора оладий готова. Фишка — в колечках яблок. Быстрый рецепт полезных панкейков
Весенние жареные рулетики из лаваша. Начинка с ветчиной и сыром — хрустящие снаружи и сочные внутри
Общество
Весенние жареные рулетики из лаваша. Начинка с ветчиной и сыром — хрустящие снаружи и сочные внутри
бутерброд
завтрак
творог
тунец
Ольга Шмырева
