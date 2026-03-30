30 марта 2026 в 08:55

Рис теперь не варю: жарю в сливочном соусе на сковороде — съедается до крупинки

Долго искала способ, чтобы рис получался вкусным, потому что вареный семья ест неохотно — и этот вариант оказался идеальным. Здесь все решает простая техника: сначала обжарка, потом томление, и результат всегда стабильный — каждая рисинка отдельно и вкус намного ярче, чем у обычного гарнира.

Ингредиенты: рис — 1 стакан, чеснок — 2 зубчика, сливочное или топленое масло — 2–3 ст. л., соль — 1/2 ч. л., специи — по вкусу (паприка, прованские травы, черный перец), вода — по необходимости, зеленый лук — по вкусу, свежая зелень — по вкусу, плавленый сыр — 2 ст. л.

Сначала рис хорошо промойте до прозрачной воды, затем дайте стечь лишней влаге. На сковороде разогрейте сливочное или топленое масло, добавьте нарезанный чеснок и слегка обжарьте до золотистого аромата, после чего уберите его. Всыпьте рис, перемешайте и обжаривайте несколько минут, чтобы он пропитался маслом и стал чуть золотистым.

Добавьте соль и специи, влейте горячую воду так, чтобы она слегка покрывала рис, накройте крышкой и томите на слабом огне до готовности. В конце вмешайте плавленый сыр — он даст нежный сливочный вкус, затем добавьте мелко нарезанный зеленый лук и свежую зелень, аккуратно перемешайте и сразу подавайте.

Приятного аппетита!

Ольга Шмырева
