Хоть с гарниром, хоть как закуску — сочный рулет «два в одном». Этот рецепт выручает всегда

Этот куриный рулет с вареными яйцами — блюдо, которое мастерски исполняет две роли. Подайте его горячим с гарниром на ужин, а на следующий день он превратится в самую популярную холодную закуску на столе.

Что понадобится

Куриные бедра (филе) — 800 г, яйца вареные — 5-6 шт., яичный желток — 1 шт., сливки 10% — 100 мл, панировочные сухари — 3 ст. л., сушеный укроп — 1 ч. л., соус чили сладкий — 2 ст. л., соль, черный молотый перец — по вкусу, масло сливочное и оливковое — для пассеровки (опционально), лук, чеснок, кабачок молодой — для фарша (опционально).

Как готовлю

Подготовьте куриный фарш: мясо очистите от пленок, нарежьте и прокрутите через мясорубку со средней решеткой. Для сочности в фарш добавьте желток, сливки, панировочные сухари, сушеный укроп, соль и перец.

Массу тщательно вымесите руками и отбейте о дно миски, затем оставьте на 15 минут для связки. Форму для хлеба (примерно 30 х 15 см) застелите пергаментом. Выложите половину фарша ровным слоем на дно.

По центру разместите в ряд очищенные вареные куриные яйца. Накройте яйца оставшимся фаршем, плотно утрамбовывая, чтобы не осталось воздушных карманов. Поверхность разровняйте и смажьте сладким соусом чили для аппетитной корочки.

Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 45 минут до готовности. После духовки дайте рулету отдохнуть в форме 10–15 минут, затем извлеките, нарежьте и подавайте.