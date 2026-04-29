29 апреля 2026 в 08:34

Хоть с гарниром, хоть как закуску — сочный рулет «два в одном». Этот рецепт выручает всегда

Этот куриный рулет с вареными яйцами — блюдо, которое мастерски исполняет две роли. Подайте его горячим с гарниром на ужин, а на следующий день он превратится в самую популярную холодную закуску на столе.

Что понадобится

Куриные бедра (филе) — 800 г, яйца вареные — 5-6 шт., яичный желток — 1 шт., сливки 10% — 100 мл, панировочные сухари — 3 ст. л., сушеный укроп — 1 ч. л., соус чили сладкий — 2 ст. л., соль, черный молотый перец — по вкусу, масло сливочное и оливковое — для пассеровки (опционально), лук, чеснок, кабачок молодой — для фарша (опционально).

Как готовлю

Подготовьте куриный фарш: мясо очистите от пленок, нарежьте и прокрутите через мясорубку со средней решеткой. Для сочности в фарш добавьте желток, сливки, панировочные сухари, сушеный укроп, соль и перец.

Массу тщательно вымесите руками и отбейте о дно миски, затем оставьте на 15 минут для связки. Форму для хлеба (примерно 30 х 15 см) застелите пергаментом. Выложите половину фарша ровным слоем на дно.

По центру разместите в ряд очищенные вареные куриные яйца. Накройте яйца оставшимся фаршем, плотно утрамбовывая, чтобы не осталось воздушных карманов. Поверхность разровняйте и смажьте сладким соусом чили для аппетитной корочки.

Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 45 минут до готовности. После духовки дайте рулету отдохнуть в форме 10–15 минут, затем извлеките, нарежьте и подавайте.

Проверено редакцией
Россиян призвали не выезжать из страны на майские праздники
Общество
Россиян призвали не выезжать из страны на майские праздники
Озвучено, когда россияне начнут получать детские пособия за май
Общество
Озвучено, когда россияне начнут получать детские пособия за май
Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
Общество
Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
Беру слоеное тесто и заворачиваю в него сыр — выпекаю 15 минут и подаю хрустящие пироги
Общество
Беру слоеное тесто и заворачиваю в него сыр — выпекаю 15 минут и подаю хрустящие пироги
Гастроэнтеролог ответила, какое мясо для шашлыка не навредит ЖКТ
Здоровье/красота
Гастроэнтеролог ответила, какое мясо для шашлыка не навредит ЖКТ
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
В Уфе появится улица Жириновского
Украинский беспилотник рухнул в Казахстане
Трамп нашел менее рискованный способ насолить Ирану, чем бомбежка
В Курской области рассказали о полчищах сбитых БПЛА
Россиянин выиграл 56 млн рублей после встречи с пауком в ванной
Финансист рассказал, куда лучше вложить средства на долгий срок
Пленный боец ВСУ рассказал, как украинцы наказывают сотрудников ТЦК
Появились новые подробности о задержании агента спецслужб Украины
В Подмосковье шестилетний ребенок утонул в реке из-за недосмотра брата
Захарова указала властям Германии, что им следует объяснить своим гражданам
Мать эксплуатировала пятилетнюю дочь для создания контента для взрослых
ФСБ предотвратила теракт и покушение на силовика в Крыму
Россиянам раскрыли лайфхак по увеличению пенсии в два раза
Появились новые детали ЧП на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе
Жуткая авария с маршруткой в Астрахани покалечила восемь человек
ПВО и Черноморский флот уничтожили 23 дрона и три катера ВСУ
Швыдкой рассказал о подготовке «Интервидения» на фоне конфликта в Иране
«В Гренландии выдохнули»: Захарова высказалась о новом желании Трампа
Стали известны потери ВСУ после месяца боев за село в Сумской области
Т-72 возглавил рейтинг лучших танков мира
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Общество

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

