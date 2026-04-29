Забыла про скучную курицу: готовлю по-баскски — с перцем, томатами и чесноком, получается ярко и очень сочно

Когда курица надоедает в привычных вариантах, спасает баскский рецепт — простой, но с характером. В нём нет сложных техник, зато есть сочные перцы, сладковатые томаты и аромат чеснока, которые превращают обычное мясо в насыщенное блюдо.

Соус получается густой, слегка сладкий от перца, с лёгкой кислинкой от томатов, а курица — мягкая и пропитанная всеми вкусами.

Ингредиенты: курица (бедра или голени) — 800 г, сладкий перец — 3-4 шт., помидоры (или томаты в собственном соку) — 400 г, лук — 1 шт., чеснок — 2-3 зубчика, томатная паста — 1 ст. л., оливковое масло — 2 ст. л., паприка — 1 ч. л., соль и чёрный перец — по вкусу.

Курицу сначала обжариваю до румяной корочки, чтобы запечатать сок и добавить вкуса. Отдельно на оливковом масле обжариваю лук до мягкости, затем добавляю нарезанный перец и готовлю, пока он не станет мягким и ароматным.

Вмешиваю чеснок, паприку и томатную пасту, быстро прогреваю, затем добавляю помидоры. Возвращаю курицу в соус, перемешиваю, накрываю крышкой и тушу на небольшом огне около 30–40 минут, пока мясо не станет мягким, а соус — густым и насыщенным.

