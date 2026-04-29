Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 07:52

Забыла про скучную курицу: готовлю по-баскски — с перцем, томатами и чесноком, получается ярко и очень сочно

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда курица надоедает в привычных вариантах, спасает баскский рецепт — простой, но с характером. В нём нет сложных техник, зато есть сочные перцы, сладковатые томаты и аромат чеснока, которые превращают обычное мясо в насыщенное блюдо.

Соус получается густой, слегка сладкий от перца, с лёгкой кислинкой от томатов, а курица — мягкая и пропитанная всеми вкусами.

Ингредиенты: курица (бедра или голени) — 800 г, сладкий перец — 3-4 шт., помидоры (или томаты в собственном соку) — 400 г, лук — 1 шт., чеснок — 2-3 зубчика, томатная паста — 1 ст. л., оливковое масло — 2 ст. л., паприка — 1 ч. л., соль и чёрный перец — по вкусу.

Курицу сначала обжариваю до румяной корочки, чтобы запечатать сок и добавить вкуса. Отдельно на оливковом масле обжариваю лук до мягкости, затем добавляю нарезанный перец и готовлю, пока он не станет мягким и ароматным.

Вмешиваю чеснок, паприку и томатную пасту, быстро прогреваю, затем добавляю помидоры. Возвращаю курицу в соус, перемешиваю, накрываю крышкой и тушу на небольшом огне около 30–40 минут, пока мясо не станет мягким, а соус — густым и насыщенным.

Ранее мы делились рецептом салата «Лисий хвост». Очень вкусное сочетание — на праздник или вкусный ужин.

Проверено редакцией
Читайте также
Если есть курица и картошка, заливаю их кефиром: все простое — самое вкусное, и этот рецепт из таких
курица
гуляш
перец
простой рецепт
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Учительница села на 10 лет за совращение своего ученика
В российской республике ввели особый режим из-за угрозы атаки БПЛА
Карл III преподнес Трампу оригинальный подарок
Синоптик раскрыл, когда тепло вернется в Москву
Пушилин объяснил, как Киев относится к потерям на фронте
Военный эксперт раскрыл тактику Ирана при прорыве ПВО США
Вылетевший в Охотск самолет вернулся в аэропорт Хабаровска
Адвокат поставил точку в споре, взыщут ли алименты с безработного экс-мужа
«Кинжалы» кошмарят ВСУ, опасные мины-ловушки: новости СВО к утру 29 апреля
Россиянам назвали безопасную альтернативу соусам для шашлыка
Составлен список лучших фильмов и сериалов о Великой Отечественной войне
Россиян призвали не выезжать из страны на майские праздники
План «Ковер» введен на территории российского региона
Озвучено, когда россияне начнут получать детские пособия за май
Напиток богов: какая доза кофе снижает тревожность и спасает от стресса
В России утвердили новый необычный ГОСТ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 апреля: инфографика
HR-эксперт ответила, почему потеря работы для женщин становится катастрофой
ФРГ проигнорировала запрос о намерениях передать ядерное оружие Киеву
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 98 БПЛА
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.