«Дамский каприз» — легендарный советский торт, который покоряет с первого кусочка. Мед, сливочный крем и тающая текстура

Этот торт — вкус праздника из советского прошлого. Тончайшие медовые коржи, пропитанные воздушным заварным кремом, и хрустящая песочная обсыпка создают ту самую, ни с чем не сравнимую гармонию.

Что понадобится

Для коржей: мука — 500 г, яйца — 2 шт., сахар — 150 г, мед — 100 г, масло сливочное — 100 г, сода — 1 ч. л., соль — 1 щепотка. Для заварного крема: молоко — 500 мл, яйцо — 1 шт., сахар — 150 г, мука — 2 ст. л., масло сливочное — 250 г, ванильный сахар — 10 г.

Как я его готовлю

Приготовление начинаю с основы для крема, так как ей необходимо полностью остыть. Венчиком тщательно смешиваю яйцо с мукой и половиной молока до однородности. В кастрюле соединяю оставшееся молоко с сахаром, нагреваю до растворения кристаллов. Тонкой струйкой вливаю в горячую смесь яично-мучную массу, интенсивно помешивая.

На медленном огне, непрерывно помешивая, довожу крем до загустения, снимаю с плиты, перекладываю в миску, накрываю пищевой пленкой «в контакт» и оставляю остывать. Для теста просеиваю муку с солью. В толстостенной кастрюле соединяю яйца, сахар, мед и нарезанное кубиками сливочное масло. Нагреваю на среднем огне при постоянном помешивании до получения однородной жидкости. Добавляю соду, даю массе активно вспениться и сразу снимаю с огня. Быстро всыпаю просеянную муку и замешиваю мягкое тесто. Выкладываю его на припыленный мукой стол и вымешиваю около минуты до гладкости. Делю тесто на 8 равных частей, накрываю и оставляю отдыхать.

Разогреваю духовку до 180 ºC. Каждую часть тонко раскатываю в пласт диаметром 22-24 см, обрезаю по тарелке или форме. Выпекаю коржи вместе с обрезками по 5-7 минут до золотистого цвета. Готовые коржи складываю стопкой. Для крема взбиваю размягченное сливочное масло до пышности. Отдельно взбиваю остывшую заварную основу с ванильным сахаром, затем постепенно соединяю ее с взбитым маслом, продолжая взбивать до однородного состояния.

Сборку начинаю с нанесения небольшого количества крема на подложку для фиксации первого коржа. Промазываю каждый корж кремом и собираю торт, завершая слоем коржа. Бока и верх торта равномерно покрываю оставшимся кремом. Обрезки от коржей измельчаю в блендере в мелкую крошку и обильно посыпаю ею весь торт. Даю торту хорошо пропитаться в холодильнике минимум 4-6 часов.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.