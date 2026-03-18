18 марта 2026 в 12:38

«Дамский каприз» — легендарный советский торт, который покоряет с первого кусочка. Мед, сливочный крем и тающая текстура

Этот торт — вкус праздника из советского прошлого. Тончайшие медовые коржи, пропитанные воздушным заварным кремом, и хрустящая песочная обсыпка создают ту самую, ни с чем не сравнимую гармонию.

Что понадобится

Для коржей: мука — 500 г, яйца — 2 шт., сахар — 150 г, мед — 100 г, масло сливочное — 100 г, сода — 1 ч. л., соль — 1 щепотка. Для заварного крема: молоко — 500 мл, яйцо — 1 шт., сахар — 150 г, мука — 2 ст. л., масло сливочное — 250 г, ванильный сахар — 10 г.

Как я его готовлю

Приготовление начинаю с основы для крема, так как ей необходимо полностью остыть. Венчиком тщательно смешиваю яйцо с мукой и половиной молока до однородности. В кастрюле соединяю оставшееся молоко с сахаром, нагреваю до растворения кристаллов. Тонкой струйкой вливаю в горячую смесь яично-мучную массу, интенсивно помешивая.

На медленном огне, непрерывно помешивая, довожу крем до загустения, снимаю с плиты, перекладываю в миску, накрываю пищевой пленкой «в контакт» и оставляю остывать. Для теста просеиваю муку с солью. В толстостенной кастрюле соединяю яйца, сахар, мед и нарезанное кубиками сливочное масло. Нагреваю на среднем огне при постоянном помешивании до получения однородной жидкости. Добавляю соду, даю массе активно вспениться и сразу снимаю с огня. Быстро всыпаю просеянную муку и замешиваю мягкое тесто. Выкладываю его на припыленный мукой стол и вымешиваю около минуты до гладкости. Делю тесто на 8 равных частей, накрываю и оставляю отдыхать.

Разогреваю духовку до 180 ºC. Каждую часть тонко раскатываю в пласт диаметром 22-24 см, обрезаю по тарелке или форме. Выпекаю коржи вместе с обрезками по 5-7 минут до золотистого цвета. Готовые коржи складываю стопкой. Для крема взбиваю размягченное сливочное масло до пышности. Отдельно взбиваю остывшую заварную основу с ванильным сахаром, затем постепенно соединяю ее с взбитым маслом, продолжая взбивать до однородного состояния.

Сборку начинаю с нанесения небольшого количества крема на подложку для фиксации первого коржа. Промазываю каждый корж кремом и собираю торт, завершая слоем коржа. Бока и верх торта равномерно покрываю оставшимся кремом. Обрезки от коржей измельчаю в блендере в мелкую крошку и обильно посыпаю ею весь торт. Даю торту хорошо пропитаться в холодильнике минимум 4-6 часов.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Светлый праздник с пользой: полезная лимонная пасха — нежная и ароматная
Общество
Светлый праздник с пользой: полезная лимонная пасха — нежная и ароматная
Пирог по мотивам пирожного «Песочная полоска»: мягкое тесто и яблочная прослойка
Общество
Пирог по мотивам пирожного «Песочная полоска»: мягкое тесто и яблочная прослойка
Наливной торт «Медовик» за час: идеальное угощение к чаю без яиц и молока. Подходит в пост и для ПП
Общество
Наливной торт «Медовик» за час: идеальное угощение к чаю без яиц и молока. Подходит в пост и для ПП
Беру молоко, яйца и сахар — за 35 минут готовлю воздушный пудинг с карамелью: нежнее суфле и проще торта
Общество
Беру молоко, яйца и сахар — за 35 минут готовлю воздушный пудинг с карамелью: нежнее суфле и проще торта
Торт «Девичий» — нежность в каждом кусочке. Молочные коржи, легкий крем и шоколадные ноты без лишней сладости
Общество
Торт «Девичий» — нежность в каждом кусочке. Молочные коржи, легкий крем и шоколадные ноты без лишней сладости
еда
рецепты
десерты
торты
Дмитрий Демичев
Суд Варшавы решил выдать Украине российского археолога
В Югре упадет ступень космического аппарата
Назван нюанс, способный навредить политическому будущему Трампа
На тушение бизнес-центра Turas в Москве перебросили еще пять расчетов
Видеопродюсер ответил, почему короткие видео стали популярными
«Надеюсь, получится»: Бурак Озчивит поделился связанной с Россией мечтой
В России запретили изымать земельные участки у многодетных семей
Адвокат семьи Яниса Тиммы задала неудобный вопрос его экс-жене Седоковой
Стало известно, чем обернутся для США серьезные расходы на войну с Ираном
Хуснуллин сравнил стоимость всей России с ценой одного Нью-Йорка
Песков раскрыл планы Путина на годовщину воссоединения Крыма с Россией
Что известно о ключевом повороте в поисках пропавших в Твери детей
Что известно об убийстве министра разведки Ирана
Идею об ужесточении законов для мигрантов поддержали в Госдуме
На Западе раскрыли, как Зеленский опозорился из-за сюрприза Трампу
Налет на Краснодар, теракт в ДНР предотвратили: ВСУ атакуют РФ 18 марта
«Нет информации»: в ЕС зашли в тупик перед саммитом по кредиту Украине
Диетолог напомнила об уникальной пользе гречки
Киркорова заметили у могилы отца в годовщину трагического ухода
Назван один из факторов гибели пациентов от энцефалита
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

