28 апреля 2026 в 18:07

Зарезал и похвастался в чате: как сталкер жестоко расправился с девушкой

В Красноярске мужчина жестоко расправился со знакомой девушкой, пишут СМИ и Telegram-каналы. Какие подробности известны, при каких обстоятельствах это произошло, что связывало убийцу и жертву?

Как сталкер жестоко расправился с девушкой в Красноярске

32-летняя Ксения 26 апреля вернулась в Красноярск из командировки в Москву и поехала к себе домой в коттеджный поселок Емельяновская горка. Там ее поджидал 31-летний Александр, который смог проникнуть в дом, так как женщина по неосторожности забыла закрыть дверь перед отъездом, пишут источники со ссылкой на подругу жертвы.

Александр и Ксения были знакомы, мужчина попросил у девушки взаймы 10 тысяч рублей наличными. Он пожаловался, что набрал кредитов, а карты заблокировали. Ксения ему отказала. Началась ссора, в ходе которой Александр придушил женщину до потери сознания, а после взял нож и нанес несколько ударов ножом в шею и бросил умирать. Она скончалась до приезда скорой.

Создал чат и стал хвастаться убийством

Через несколько часов после убийства Александр создал чат, куда добавил своих бывших девушек. Там он признался в содеянном. Некоторые источники указывают, что он выкладывал фотографии тела жертвы с текстами, как «он замочил богатенькую девушку». В ряде публикаций утверждается, что мужчина якобы пытался свести счеты с жизнью.

Александра арестовали. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Что связывало убийцу и жертву

Ксения знала Александра еще до того, как он пробрался к ней в дом. Несколько лет назад он устраивался в офис, по соседству с которым работала Ксения. Мужчина не прошел испытательный срок, но успел познакомиться с несколькими сотрудницами — с одной из них хотел вступить в отношения, но получил отказ.

Ксения общалась с Александром из жалости, но мужчина решил, что они пара, следует из сообщений.

Погибшая Ксения была единственной дочерью в семье. У нее остались пожилые родители, детей не было. Друзья описывают Ксению как добрую и отзывчивую. Она 10 лет проработала в сфере международных грузоперевозок и таможенного оформления. Имела два высших образования — обычный и таможенный юрист.

Какие еще убийства были недавно

В Томске 18-летнего местного жителя обвинили в убийстве бывшего сожителя своей девушки, заявили в пресс-службе следственного управления СК России по региону. Тело жертвы с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире на улице Сибирской.

По версии следствия, в апреле обвиняемый на почве ревности спланировал убийство. Он пришел к потерпевшему домой, потребовал прекратить общение с девушкой, но получил отказ, после чего нанес несколько ударов ножом. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

В Рязанской области недавно обнаружили тела 26-летней местной жительницы и ее годовалого сына со множеством ножевых ранений. В жестоком преступлении подозревается 29-летний сожитель девушки.

«Предварительно установлено, что 29-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытового конфликта нанес множественные колюще-режущие удары своей сожительнице и ее сыну. Потерпевшие скончались на месте происшествия. Подозреваемый скрылся с места преступления, сотрудниками правоохранительных органов проводятся оперативно-разыскные мероприятия», — сообщили в областной прокуратуре.

СМИ пишут, что подозреваемый ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он познакомился со своей жертвой в интернете. Сам мужчина из Пензенской области и приезжал на вахту в Кадом. Предварительно, он мог убить девушку из ревности.

