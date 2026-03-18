Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 22:28

Никакой рассады! Три цветка, которые при посеве в грунт вырастают в плотные шары, усыпанные бутонами

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мечтаете о пышном цветущем шаре, который украсит сад, но не хотите возиться с рассадой? Обратите внимание на эти три цветка. При посеве семенами в грунт они вырастают в плотные шары, усыпанные бутонами. Никакой рассады!

Посейте в апреле прямо в грунт семена агератума, известного также как долгоцветка. Это растение удивительно тем, что из крошечного семечка за лето формирует идеальный плотный кустик сферической формы высотой 15–25 см, сплошь усыпанный пушистыми соцветиями-помпончиками голубых, сиреневых, розовых или белых оттенков. Агератум цветет непрерывно с июня до самых заморозков, сохраняя декоративность и не требуя формирующей обрезки.

Другой отличный кандидат — лобелия, чьи стелющиеся сорта создают плотные шаровидные подушки, усыпанные мелкими цветками. А для любителей крупных соцветий подойдут бархатцы отклоненные, которые при прищипке формируют пышные, почти идеальные шары. Все эти растения легко вырастить из семян, посеяв их прямо в грунт в апреле-мае.

Проверено редакцией
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кабмин США уличили в «готовности» опубликовать данные об инопланетянах
Стоимость нефти марки Brent превысила $110 за баррель
Крупнейший в мире СПГ-комплекс в Катаре попал под ракетный удар
Разобрала и уничтожила: семья Тиммы вытащила «скелеты из шкафа» Седоковой
Покупать в рассрочку будем по-новому: что изменится с 1 апреля 2026 года
Путин обратился к новому верховному лидеру Ирана из-за смерти Лариджани
Игравшая в паре с Биковичем российская актриса попала в список «Миротворца»
В России обнародовали проект закона об искусственном интеллекте
МИД Ирана в отчаянии обратился к Евросоюзу с просьбой
ЦАХАЛ отчиталась о ликвидации нового высокопоставленного командира КСИР
Уважение Овечкина, звезда НХЛ, дом за $3 млн: как живет хоккеист Кучеров
«Передовое сдерживание»: во Франции объяснили «ядерную» речь Макрона
Российская ПВО перехватила три десятка дронов за шесть часов
Зеленский «сорвался» на русский язык перед журналистами
Что известно о разрушениях в Краснодаре после ночной атаки БПЛА
«Не дал трещину»: Израиль оценил готовность Ирана продолжать войну
«Конфуз»: глава делегации Жданова о шагах Франции навстречу России
Двух подростков наказали за попытку сжечь локомотивы
Что известно о ликвидации пожара напротив Госдумы
Опубликованы кадры с места пожара в центре Москвы
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.