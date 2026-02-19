Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 11:00

Ажурные блины на Масленицу: простой рецепт, который всегда работает. Пушистые, кружевные, пальчики оближешь

Фото: D-NEWS.ru
Ажурные блины на Масленицу — это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, рецепт которого всегда работает без осечек. Их необычность в том, что обычное блинное тесто с добавлением кипятка превращается в кружевное полотно с сотнями золотистых пузырьков. Получается обалденная вкуснятина: тонкие, прозрачные блинчики с хрустящими кружевными краями и нежной серединкой, которые тают во рту. Они настолько хороши сами по себе, что даже не требуют начинки — просто с пылу с жару, политые растопленным сливочным маслом. Их аромат собирает всю семью на кухне, а от стопки румяных блинов невозможно оторваться, пока не съеден последний.

Для приготовления вам понадобится: 2 яйца, 2 ст. ложки сахара, щепотка соли, 500 мл молока, 200 г муки, 200 мл кипятка и 2 ст. ложки растительного масла. Яйца взбейте с сахаром и солью, влейте молоко, перемешайте. Постепенно всыпайте муку, разбивая комочки. Затем тонкой струйкой влейте крутой кипяток, непрерывно помешивая тесто — оно станет жидким и гладким. Добавьте масло, дайте тесту отдохнуть 10–15 минут. Разогретую сковороду слегка смажьте маслом и выпекайте блины на среднем огне по 30–40 секунд с каждой стороны до насыщенного золотистого цвета. Складывайте стопкой, смазывая каждый блин сливочным маслом. Подавайте горячими с любимыми добавками или просто так.

Проверено редакцией
рецепты
блины
Масленица
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
