«Надо сваливать». Россиян хотят лишить жилья в Финляндии: что известно

Власти Финляндии хотят пересмотреть сделки с недвижимостью, приобретенной гражданами РФ и прочих стран вне еврозоны. Если эти планы реализуют, россияне могут лишиться объектов, купленных за последние 20 лет: их количество исчисляется тысячами. Некоторые владельцы таких активов уже задумались об их добровольной продаже, чтобы не лишиться и имущества, и денег. Почему финские власти ополчились против русских и могут ли они начать массовое изъятие домов и квартир — в материале NEWS.ru.

Что задумали власти Финляндии

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что пересмотру должны подвергнуться сделки по всем типам недвижимости, заключенные с иностранцами за последние 20 лет. По словам главы финского МО, это необходимо ради обеспечения национальной безопасности страны. По его мнению, количество объектов, проданных иностранцам, настолько выросло, что при необходимости взять всю их массу под контроль в короткие сроки будет сложно.

Слова главы финского Минобороны вызвали ажиотаж среди россиян, владеющих недвижимостью в стране. Уроженец РФ по имени Александр, который живет в Суоми с конца 1990-х годов, рассказал NEWS.ru, что уже задумался о возвращении на родину.

«Я переехал, когда в России был расцвет бандитизма, коррупции: в эпоху Бориса Ельцина. Тогда казалось, что в Финляндии — цивилизация, комфорт, не стреляют, можно честно заниматься бизнесом. Сейчас все поменялось. Бываю в Москве у родственников — вот где закон и цивилизация теперь. А в Финляндии — тихий упадок, деградация. Сейчас еще и [имущество] отбирать будут без всякого правового основания. Врали нам про Запад! Боюсь, конечно. Думаю, что буду уезжать. Отсюда надо сваливать. Продавать дом и сваливать — как можно быстрее», — поделился мужчина.

Сколько недвижимости у русских в Финляндии

В июле 2024 года в Финляндии вступил в силу запрет для граждан России и Белоруссии на сделки с недвижимостью в стране. Тогда Хяккянен также объяснил эту меру стремлением обеспечить национальную безопасность.

По подсчетам СМИ, с 1994 по 2023 год россияне купили более 6600 объектов недвижимости в Финляндии общей стоимостью более €740 млн. Это вывело граждан РФ в первую пятерку главных приобретателей подобных активов в стране. При этом рекордными считаются 2008 год, когда российские покупатели заключили сделки по 907 объектам, и 2011-й — тогда россияне купили более 600 домов и квартир.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с NEWS.ru отметила, что в 2000-е годы соотношение евро и рубля было весьма благоприятным — это способствовало покупке заграничной недвижимости россиянами.

«Жители Санкт-Петербурга и области фактически покупали в Финляндии дачи и ездили туда на выходные. Горнолыжные курорты, рыбалка, аквапарки, поля для гольфа — их интересовала инфраструктура для отдыха», — пояснила депутат.

Позднее, когда подобная инфраструктура появилась и в Ленинградской области, интерес к Финляндии снизился, подчеркнула Журова. Однако расставаться с зарубежными активами россияне не спешили.

Что ждет владельцев недвижимости в Европе

Если Хельсинки действительно согласует пересмотр сделок с негражданами ЕС, это затронет не только жилые объекты. В Финляндии много лет развивался и российский бизнес. Так, например, миллиардер Виктор Игнатьев зарегистрировал в стране компанию Datatriumnord, которая занимается управлением недвижимостью и розничной торговлей. Сейчас он хочет купить торговый центр Zsar в деревне Виролахти, где до введения санкций располагался крупный аутлет для российских туристов. Теперь сделка под вопросом.

Константин Апрелев, вице-президент Российской гильдии риелторов, рассказал NEWS.ru, что с проблемами сегодня сталкиваются владельцы недвижимости и в других государствах.

«Российский средний класс чаще всего покупал недвижимость в Болгарии, Испании, в Прибалтике и Финляндии. Богатые люди — в Италии, Франции и Швейцарии. Но сейчас эти активы не растут в цене: еще в 2008 году их стоимость рухнула примерно вдвое и не восстановилась», — отметил он.

Кроме того, добраться до своих заграничных активов россиянам уже не так-то просто: прямых рейсов во многие страны уже нет, а лететь окольными путями — долго и дорого.

«Еще одна проблема — налог на недвижимость, который в странах Европы намного выше, чем в России. Даже если не пользуешься активом, платить за него все равно приходится», — указал Апрелев.

Москвич Артем Ефимов рассказал NEWS.ru, что в 2011 году купил апартаменты в Болгарии за €95 тысяч. Ежегодно он платит около €800 (примерно 73 тысячи рублей) за коммунальные услуги, а также налог 0,2% от кадастровой стоимости жилья. Это еще порядка €170 (13 тысяч рублей).

Повседневная жизнь в Хельсинки Фото: Shutterstock/FOTODOM

«В 2022 году нас с семьей в Болгарию вообще не пускали. Сейчас пускают, но прямых рейсов нет. Посмотрел билеты Москва — Бургас и обратно на первую половину июня — стоят около 80 тысяч рублей, на меня, жену и двоих детей — 240 тысяч рублей. Если учесть все расходы на поездку, то нашей семье дешевле отдохнуть в Турции или Египте в отеле, чем в собственных апартаментах в Болгарии», — поделился Артем.

Будут ли отбирать недвижимость у россиян

По мнению Апрелева, несмотря на все доводы финских властей, изъять у россиян приобретенную в Суоми недвижимость будет проблематично.

«Согласно действующему законодательству, по каждому конкретному случаю должен быть суд. Государство должно доказать, что владелец собственности представляет угрозу нацбезопасности страны. А суд — это всегда долго», — пояснил эксперт.

Кроме того, финское правительство будет обязано компенсировать покупателю стоимость изъятого жилья. Потянет ли Хельсинки такие расходы — большой вопрос, полагает собеседник.

«Эта мера обрушит финский рынок недвижимости. Появится очень много свободных объектов, а значит, цены на все остальное жилье пойдут вниз. Думаю, что никакого массового изъятия не будет. Это невыгодно самой Финляндии», — уверен он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект», член Общественной палаты России Георгий Федоров в беседе с NEWS.ru выразил иное мнение.

«У российских олигархов с началом СВО арестовывали и замораживали недвижимость, яхты, самолеты, картины и другую собственность. Теперь очередь может дойти и до обычных россиян», — уверен эксперт.

По его словам, в таких вопросах европейцы придерживаются принципа «коллективной ответственности».

«„Если Россия делает то, что нам не нравится, значит, все русские виноваты. А раз виноваты — мы можем их наказать“, — такова сейчас логика Евросоюза», — резюмировал член ОП.

Читайте также:

«Харьков за Пушкина»: зачем в городе возрождают языковые патрули

Педофил, садист, агент ЦРУ и МОССАДа. Что еще скрывал Джеффри Эпштейн

Балтийский фронт вместо украинского: Европа бросает танки к границам РФ