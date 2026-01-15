Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 17:23

Молодая супруга Скляра раскрыла подробности совместной жизни

Супруга Скляра рассказала, что они не испытывали проблем с деньгами

Алексей Скляр Алексей Скляр Фото: Авилов Александр /Агентство «Москва»
Супруга погибшего бывшего замглавы Минтруда РФ Алексея Скляра 33-летняя Алина Матвеева рассказала «Известиям», что их семья не испытывала финансовых трудностей. Она также заявила, что не считает себя виноватой в смерти супруга.

У нас никогда не было проблем с деньгами, всего хватало. Мы, айтишники, не сильно материальные люди, — отметила Матвеева.

Пр информации журналистов, супруга Скляра числится гендиректором компании ООО «КОДЕКСПРОДЖ» — предприятие производит и разрабатывает решения в сфере IT. Она указала, что управляла бизнесом сама, а бывший чиновник оказывал ей небольшую помощь.

О смерти Алексея Скляра сообщили 15 января — прибывшие в его дом обнаружили открытую дверь, а возле порога — тело. Перед самоубийством бывший замминистра труда разослал друзьям сообщения. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Премьер-министр Михаил Мишустин уволил Скляра в 2022 году. Должность заместителя министра труда и социальной защиты России он занимал с 2018 года и занимался вопросами информационных систем и предоставления госуслуг в электронной форме.

