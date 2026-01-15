Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 17:59

Мэр Харькова Терехов заявил о разрушении крупного объекта инфраструктуры

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети
Крупный объект критической энергетической инфраструктуры разрушен в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов. В своем Telegram-канале он написал, что аварийные службы работают на месте.

Разрушен крупный объект критической энергетической инфраструктуры. Штаб по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций работает в режиме 24/7, на месте — аварийные службы и профильные специалисты, — написал он.

Ранее Терехов сообщал, что энергетическая инфраструктура Харькова получила повреждения после серии взрывов днем 5 января. Какие конкретно объекты пострадали на территории города, он уточнять не стал. Другие подробности неизвестны.

До этого сообщилось, что ВС РФ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры и военным целям на Украине. Атаки проводились с применением БПЛА «Герань-3» и ракетных комплексов «Искандер-М». В российском оборонном ведомстве не комментировали эту информацию.

Тем временем американский журналист Джейми Деттмер сообщил, что для Украины наступившая зима может стать периодом серьезных испытаний. Он отметил, что страна рискует оказаться в крайне затруднительном положении из-за непрекращающихся атак.

