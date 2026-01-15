Преподавателя из Башкирии уличили во взятках В Башкирии преподавателя оштрафовали за взятки

Telegram-канал Mash Batash сообщил, что доцента Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) уличили в получении взяток от студентов. По информации авторов, против преподавателя возбудили уголовное дело и оштрафовали ее на 50 тыс. рублей.

Авторы сообщили, что доцент по имени Лариса якобы брала со студентов деньги за зачеты по дисциплинам «Основы геологии» и «Инженерная геология». На канале рассказали, что в среднем учащиеся платили по 3-4 тыс. рублей.

Ранее суд обязал УГНТУ восстановить студента и выплатить компенсацию. Решение было вынесено после того, как иностранный учащийся оспорил свое отчисление за академическую неуспеваемость и долги по сессии. Гражданин Туркменистана по имени Кемал, обучавшийся на экономическом факультете, узнал о своем отчислении через общий чат, что показалось ему неправомерным.

