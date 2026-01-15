Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 10:53

Преподавателя из Башкирии уличили во взятках

В Башкирии преподавателя оштрафовали за взятки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Telegram-канал Mash Batash сообщил, что доцента Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) уличили в получении взяток от студентов. По информации авторов, против преподавателя возбудили уголовное дело и оштрафовали ее на 50 тыс. рублей.

Авторы сообщили, что доцент по имени Лариса якобы брала со студентов деньги за зачеты по дисциплинам «Основы геологии» и «Инженерная геология». На канале рассказали, что в среднем учащиеся платили по 3-4 тыс. рублей.

Ранее суд обязал УГНТУ восстановить студента и выплатить компенсацию. Решение было вынесено после того, как иностранный учащийся оспорил свое отчисление за академическую неуспеваемость и долги по сессии. Гражданин Туркменистана по имени Кемал, обучавшийся на экономическом факультете, узнал о своем отчислении через общий чат, что показалось ему неправомерным.

До этого учителя истории из Самаркандской области Узбекистана приговорили к 12 суткам административного ареста за оскорбление в соцсетях пророка Мухаммеда. Пользователи Сети пожаловались на его резонансные высказывания и потребовали привлечь педагога к ответственности.

Башкортостан
вузы
взятки
преподаватели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Харьков 15 января: войска окружены, бойня в Купянске
Милонов резко ответил на призыв Каллас «начать пить»
Названо число потерпевших по скандальному делу о смерти младенцев
Москвичам пообещали теплые февраль и март
Россиянам рассказали, как вернуть налоги за 2025 год
На Западе раскрыли одно последствие ударов ВС России по Украине
На Камчатке глыба льда с крыши пробила окно в квартире с маленькими детьми
Раскрыто, какой срок грозит директору «Куршской косы» за незаконную вырубку
«Нигде он не служит»: Ермака подловили на лжи после ответа Минобороны
БПЛА разнес памятник Степану Бандере в Львове? Удары по Украине 15 января
Стало известно, сколько животных ежегодно клонируют в мире
Жога раскрыл, как украинцы относятся к терроризму Киева на самом деле
Россиянам рассказали, сколько будет стоит клон домашнего питомца
Экс-жена Аршавина раскрыла детали расставания с бывшим футболистом
Оскорбивший Трампа рабочий собрал пожертвования почти на $500 тыс.
Появились подробности гибели мужчины под снегом на Камчатке
Политолог ответил, пойдет ли Лондон на эскалацию из-за разоблачения агента
«Будет 52-м штатом»: в США покусились на территорию еще одной страны
Почтовые работники попытались радикально скрыть кражу 60 млн рублей
Никитин раскрыл, сколько беспилотных фур будут ездить в России к 2028 году
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.