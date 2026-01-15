В Госдуме отреагировали на слова Мерца о восстановлении отношений с Россией

Канцлер Германии Фридрих Мерц начал понимать, что конфронтация с Россией приведет к значительным потерям среди европейского населения, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, также высказывания немецкого политика свидетельствуют о понимании в ЕС новых глобальных реалий, в которых прежняя односторонняя политика становится неэффективной.

О чем говорят высказывания канцлера Германии, что Россия — это европейское государство? Мы видим, какая непростая в мире ситуация, как она меняется и какие происходят события. Европейцы понимают, что в условиях многополярного мира должна быть многовекторность политики любого государства. Все остальное приводит к значительным потерям и ошибкам, — высказался Чепа.

Ранее Мерц назвал Россию европейской страной. Он подчеркнул, что в случае восстановления баланса в отношениях с Москвой, установления мира и гарантирования свободы Европейский союз, в частности Германия, сможет пройти еще одно важное испытание.