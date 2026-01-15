Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 18:19

Названо имя золотого призера паралимпийских лыжных соревнований

Россиянка Багиян стала победительницей паралимпийских лыжных соревнований

Анастасия Багиян, награжденная благодарностью президента РФ, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко (справа) и помощник президента РФ Игорь Левитин Анастасия Багиян, награжденная благодарностью президента РФ, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко (справа) и помощник президента РФ Игорь Левитин Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Российская спортсменка Анастасия Багиян одержала победу в гонке с массовым стартом на 10 километров среди лыжниц с нарушением зрения на этапе Кубка мира в Германии, передает «Матч». Ее результат в классе NS1 составил 28 минут 47,5 секунды при поддержке ведущего спортсмена Сергея Синякина.

Серебряную медаль завоевала представительница Китая Юэ Ван, а бронзовую — немка Йоханна Ректенвальд. Участие в таких стартах позволяет атлетам набирать рейтинговые очки, необходимые для получения приглашения на Паралимпийские игры 2026 года в Италии.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова заявила о необходимости трансляции зимних Олимпийских игр 2026 года по российскому телевидению. По ее словам, это событие будут смотреть миллионы зрителей. Спортсменка считает важным оставаться в курсе главных спортивных соревнований. Олимпиада пройдет в Италии с 6 по 22 февраля текущего года.

Кроме того, по информации Федерации фристайла России, российские лыжники могут получить возможность выступить на Олимпийских играх в Италии. Эксперты оценивают минимальные шансы на участие у двух спортсменок в дисциплине слоупстайл — Анастасии Таталиной и Ланы Прусаковой.

