Гимнастка оценила, нужно ли показывать ОИ-2026 по российскому ТВ

Олимпийские игры — 2026 необходимо показывать по российскому телевидению, заявила Metaratings двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова. Она отметила, что это событие будут смотреть миллионы людей.
Безусловно, надо транслировать в России. Туда все равно едет маленькая часть российских спортсменов. Но надо посмотреть, чем дышит мировой спорт, — рассказала Иванова.
По мнению спортсменки, важно оставаться в курсе спортивных событий. В этом году Олимпийские игры состоятся в Италии с 6 по 22 февраля.
Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) расширил список приглашенных на Олимпиаду-2026 российских спортсменов. К уже приглашенным спортсменам добавились шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова.