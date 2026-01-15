Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 13:03

Гимнастка оценила, нужно ли показывать ОИ-2026 по российскому ТВ

Гимнастка Иванова: ОИ-2026 обязательно нужно показывать по российскому ТВ

Лидия Иванова, Лариса Латынина, президент Международной гимнастической федерации (ФИЖ) Бруно Гранди и олимпийская чемпионка депутат Госдумы ФС РФ Светлана Хоркина (слева направо), 2008 год Лидия Иванова, Лариса Латынина, президент Международной гимнастической федерации (ФИЖ) Бруно Гранди и олимпийская чемпионка депутат Госдумы ФС РФ Светлана Хоркина (слева направо), 2008 год Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Олимпийские игры — 2026 необходимо показывать по российскому телевидению, заявила Metaratings двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова. Она отметила, что это событие будут смотреть миллионы людей.

Безусловно, надо транслировать в России. Туда все равно едет маленькая часть российских спортсменов. Но надо посмотреть, чем дышит мировой спорт, — рассказала Иванова.

По мнению спортсменки, важно оставаться в курсе спортивных событий. В этом году Олимпийские игры состоятся в Италии с 6 по 22 февраля.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) расширил список приглашенных на Олимпиаду-2026 российских спортсменов. К уже приглашенным спортсменам добавились шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова.

Олимпийские игры
спортсмены
трансляции
телевидение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минобороны Турции рассказало о новых миссиях в рамках НАТО
Главврач роддома в Новокузнецке не признал вину по делу о смерти младенцев
Врачи спасли зрение женщине, глаз которой проткнули карандашом
Роженицы пожаловались на гибель младенцев в еще одном роддоме
В Сыктывкаре начали проверку после мощного взрыва в учебном центре МВД
Рада сорвала план по получению денег от ЕС и МВФ
В Думе раскрыли срок полной блокировки WhatsApp в России
Красноярец убил отца из-за надписи на машине
Сенатор объяснил слова Трампа о якобы желании России забрать Гренландию
«Детский» автобус и две легковушки попали в ДТП с пожаром
Петербуржца осудили на полгода за угрозы взрыва жилого дома
Депутат призвал проверить роддом в Новокузнецке после 170 предписаний
Суд отпустил врача роддома Новокузнецка по делу о смерти младенцев
В России назвали истинные причины начала погромов в Иране
«Чтобы привести в чувство»: дипломат оценил готовность Ирана к удару по США
Напавшую на Бали на россиянку Фадееву модель заключили под стражу
«Становится беззубым»: экс-посол РФ о реакции СБ ООН на ситуацию в Иране
Пашинян обратился к России с одной просьбой
«Валит сильный дым»: очевидец о мощном взрыве в здании МВД в Сыктывкаре
В СФ высмеяли готовность европейских войск противостоять США в Гренландии
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.