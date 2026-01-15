Гимнастка оценила, нужно ли показывать ОИ-2026 по российскому ТВ

Лидия Иванова, Лариса Латынина, президент Международной гимнастической федерации (ФИЖ) Бруно Гранди и олимпийская чемпионка депутат Госдумы ФС РФ Светлана Хоркина (слева направо), 2008 год

Олимпийские игры — 2026 необходимо показывать по российскому телевидению, заявила Metaratings двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова. Она отметила, что это событие будут смотреть миллионы людей.

Безусловно, надо транслировать в России. Туда все равно едет маленькая часть российских спортсменов. Но надо посмотреть, чем дышит мировой спорт, — рассказала Иванова.

По мнению спортсменки, важно оставаться в курсе спортивных событий. В этом году Олимпийские игры состоятся в Италии с 6 по 22 февраля.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) расширил список приглашенных на Олимпиаду-2026 российских спортсменов. К уже приглашенным спортсменам добавились шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова.