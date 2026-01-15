Суд решил судьбу россиянки, переводившей деньги террористам В Волгоградской области женщину осудили на 8,5 года за содействие террористам

Южный окружной военный суд приговорил к 8,5 года колонии общего режима жительницу Волгоградской области за осуществление денежных переводов международной террористической организации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ. Ее признали виновной в содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ).

Как установило следствие, 28-летняя женщина в период с января 2020 по март 2021 года 15 раз переводила деньги члену террористической структуры. Ее преступная деятельность была пресечена оперативниками регионального управления ФСБ.

Приговором Южного окружного военного суда она признана виновной с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на восемь лет шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима, — сообщили в ведомстве.

Ранее московские следователи предъявили обвинение 37-летнему мужчине за перевод 700 рублей знакомому. Уголовное дело возбуждено по статье о финансировании терроризма в связи с оказанием помощи стороннику запрещенной организации.