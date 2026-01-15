СК сообщил о возбуждении уголовного дела из-за перевода 700 рублей В Москве мужчине предъявили обвинение за перевод 700 рублей неонацисту

Московские следователи предъявили обвинение 37-летнему мужчине за перевод 700 рублей знакомому, сообщает MK.RU. Уголовное дело возбуждено по статье о финансировании терроризма в связи с оказанием помощи стороннику запрещенной организации.

По данным издания, уроженец Благовещенска перевел деньги в марте 2022 года, находясь в столице. Обвиняемый знал, что его знакомый придерживается радикальных нацистских взглядов и планирует выехать на Украину для участия в деятельности «Правого сектора» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Следователи установили, что помощь в размере 700 рублей предназначалась для покупки билета на поезд. Таким образом, мужчина сознательно способствовал выезду сторонника террористической организации за пределы России.

