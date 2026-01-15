Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 14:25

СК сообщил о возбуждении уголовного дела из-за перевода 700 рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Московские следователи предъявили обвинение 37-летнему мужчине за перевод 700 рублей знакомому, сообщает MK.RU. Уголовное дело возбуждено по статье о финансировании терроризма в связи с оказанием помощи стороннику запрещенной организации.

По данным издания, уроженец Благовещенска перевел деньги в марте 2022 года, находясь в столице. Обвиняемый знал, что его знакомый придерживается радикальных нацистских взглядов и планирует выехать на Украину для участия в деятельности «Правого сектора» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Следователи установили, что помощь в размере 700 рублей предназначалась для покупки билета на поезд. Таким образом, мужчина сознательно способствовал выезду сторонника террористической организации за пределы России.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили планировавшийся украинскими спецслужбами теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае. В городе Чусовом задержали гражданина РФ 1972 года рождения, который действовал по указке мошенников.

