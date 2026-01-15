Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 18:10

«Давайте конкретику»: политолог о словах Мерца про баланс отношений с РФ

Политолог Светов: Мерц должен делать конкретные шаги для диалога с Россией

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Thomas Trutschel/www.imago-images.de/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Канцлер Германии Фридрих Мерц вместо пустых слов должен делать конкретные шаги для восстановления отношений с Россией, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. Он отметил, что действия стран Запада не подтверждают желание выстраивать диалог с РФ.

Всем этим заявлениям грош цена. Это пустые слова, которые произносятся для того, чтобы попытаться нас расслабить. Одновременно с этим Германия включилась в процесс создания фондов на €90 млрд, которые получит Украина. Одновременно немецкие самолеты летят в Польшу, везут новые вооружения для Украины. Это попытка ослабить нашу бдительность, они же нам все время говорят, как Урсула фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии. — NEWS.ru), что Москва должна продемонстрировать готовность к миру, всерьез рассмотрев предложения Киева — эти пресловутые 20 пунктов [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru), — объяснил Светов.

Политолог отметил, что, если бы лидеры ЕС действительно стремились наладить отношения с Россией, они предложили бы конкретные инициативы, учитывающие интересы Москвы. По его мнению, подобные заявления европейских политиков не стоит принимать во внимание.

Давайте конкретику. Четкие предложения, которые прежде всего будут свидетельствовать о том, что коллективный Запад в целом и Германия в частности готовы учитывать требования России. Ничего же этого нет. Мы должны игнорировать все, что они говорят; их слова ни к чему не приводят. Если будут конкретные шаги — тогда об этом можно говорить, — резюмировал Светов.

Ранее Мерц назвал Россию европейской страной. Он подчеркнул, что в случае восстановления баланса в отношениях с Москвой, установления мира и гарантирования свободы Европейский союз и Германия смогут пройти еще одно важное испытание.

Россия
Евросоюз
Фридрих Мерц
Владимир Путин
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам перечислили ситуации, в которых можно не выходить на работу
Умер известный театральный критик
«Определенно мужчина»: знаменитый писатель о Калининграде в образе человека
Бывший российский бизнесмен продаст ракеты ВСУ? Что известно о Ruta Block 2
Концерты Долиной в двух областях могут быть отменены
В Москве придумали новый вид шеринга с лопатами
«Будет могильщиком»: депутат о заявлениях Федорова про дезертирство в ВСУ
В центре города в Нидерландах прогремел мощный взрыв
Умерла «тайная дочь» Фредди Меркьюри: причины смерти, почему ее скрывали
Избивавшего людей военкома отправили на фронт
«Сибирский удар» заморозит Европу: какая погода ждет Москву в феврале
Юная «замена» Зарубина поделилась впечатлениями от встречи с Путиным
В США уточнили данные о шестом захваченном танкере с нефтью из Венесуэлы
Стало известно, почему «боевая саранча» армии России вызвала шок на Украине
Рогозин показал истинное лицо запретившего на Украине Пушкина политика
Захарова рассказала, с кем Россия будет обсуждать безопасность в Евразии
Мария Погребняк чуть не оказалась в пасти кита во время лакшери-отдыха
Швыдкой нашел объяснение популярности ремейков советских фильмов у молодежи
Захарова: любые судебные решения США по Мадуро будут незаконными
На Украине признали масштаб пожирающей ВСУ «боевой саранчи»
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом
Общество

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.