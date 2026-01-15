«Давайте конкретику»: политолог о словах Мерца про баланс отношений с РФ Политолог Светов: Мерц должен делать конкретные шаги для диалога с Россией

Канцлер Германии Фридрих Мерц вместо пустых слов должен делать конкретные шаги для восстановления отношений с Россией, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. Он отметил, что действия стран Запада не подтверждают желание выстраивать диалог с РФ.

Всем этим заявлениям грош цена. Это пустые слова, которые произносятся для того, чтобы попытаться нас расслабить. Одновременно с этим Германия включилась в процесс создания фондов на €90 млрд, которые получит Украина. Одновременно немецкие самолеты летят в Польшу, везут новые вооружения для Украины. Это попытка ослабить нашу бдительность, они же нам все время говорят, как Урсула фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии. — NEWS.ru), что Москва должна продемонстрировать готовность к миру, всерьез рассмотрев предложения Киева — эти пресловутые 20 пунктов [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru), — объяснил Светов.

Политолог отметил, что, если бы лидеры ЕС действительно стремились наладить отношения с Россией, они предложили бы конкретные инициативы, учитывающие интересы Москвы. По его мнению, подобные заявления европейских политиков не стоит принимать во внимание.

Давайте конкретику. Четкие предложения, которые прежде всего будут свидетельствовать о том, что коллективный Запад в целом и Германия в частности готовы учитывать требования России. Ничего же этого нет. Мы должны игнорировать все, что они говорят; их слова ни к чему не приводят. Если будут конкретные шаги — тогда об этом можно говорить, — резюмировал Светов.

Ранее Мерц назвал Россию европейской страной. Он подчеркнул, что в случае восстановления баланса в отношениях с Москвой, установления мира и гарантирования свободы Европейский союз и Германия смогут пройти еще одно важное испытание.