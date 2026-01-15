Юрист объяснил, как перевод денег может обернуться уголовным делом

Во избежание уголовного преследования нужно подписывать назначения платежей при переводе средств онлайн, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. По его словам, в подобных делах следствие стремится доказать осведомленность и умысел отправителя денег.

Ситуация, при которой перевод средств знакомому обернулся для россиянина уголовным делом, действительно неоднозначная. В подобных делах ключевое — доказать умысел: что человек осознавал, для чего переводит деньги и фактически одобрял цель их использования. Что касается бытовых переводов (заем, продукты, мелкие покупки), многие действительно не указывают назначение платежа, особенно при переводах через СБП. Но для собственной безопасности разумно писать нейтральное назначение: «заем», «на продукты», «возврат долга», поскольку формально санкция по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, — пояснил Салкин.

Он добавил, что на практике человек в случае перевода средств может быть сначала допрошен как свидетель без адвоката, а его слова в протоколе затем могут стать основой для обвинения. Юрист посоветовал не давать показания без консультации с защитником.

Ранее сообщалось, что московские следователи предъявили обвинение 37-летнему мужчине за перевод 700 рублей знакомому. Уголовное дело возбуждено по статье о финансировании терроризма в связи с оказанием помощи стороннику запрещенной организации. Уроженец Благовещенска перевел деньги в марте 2022 года, находясь в столице РФ.