15 января 2026 в 18:08

Супруги в 90 лет сыграли свадьбу мечты спустя 70 лет брака

В США организовали свадьбу в церкви для 91-летнего мужчины и 90-летней женщины

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В американском Хопуэлле 91-летний Гарольд Пью и 90-летняя Фрэнсис сыграли свадьбу своей мечты, отметив таким образом 70-ю годовщину брака, сообщает WTVR. Пара познакомилась еще в 1950-х годах на катке. Вскоре у них начался роман, и они поженились в 21 и 20 лет соответственно. В тот раз они просто расписались, не устраивая торжественной церемонии.

Спустя все эти годы я все еще люблю его, дорожу им и ценю все, что он сделал для меня, — призналась Фрэнсис.

В 2026 году друзья и родственники супругов решили, что им необходима настоящая свадьба. Они организовали для них церемонию в церкви. Там Фрэнсис и Гарольд снова обменялись клятвами в любви и верности перед алтарем. Во время мероприятия пару спросили, в чем секрет такого долгого и крепкого брака. Они ответили, что нужно выбрать правильного человека для совместной жизни, а также, что не менее важно, поставить Бога на первое место.

Ранее сообщалось, что молодая пара из Великобритании решила отменить собственную свадьбу, чтобы оплатить лечение своего лабрадора по кличке Гас. 30-летняя Линдси Мур и 33-летний Крис Беннетт уже совершили все основные приготовления: купили свадебное платье, кольца, оплатили аренду площадки, услуги по оформлению, костюмы и работу визажиста. Однако затем их собаке поставили серьезный диагноз. У него обнаружили крупную опухоль между почками, которая распространилась на обе стороны таза. Гасу назначили лечение стоимостью 12 тыс. фунтов стерлингов (1,3 млн рублей).

