Врача из Новокузнецка отправили под домашний арест после гибели младенцев Главврача новокузнецкой больницы Хераскова отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест отстраненного главного врача новокузнецкой больницы Виталия Хераскова, сообщает ТАСС. Решение принято в рамках расследования уголовного дела о смерти нескольких младенцев в родильном отделении учреждения.

Избрать в отношении Хераскова Виталия Юрьевича <…> меру пресечения в виде домашнего ареста. <…> Установить на срок 1 месяц 27 суток, то есть до 13 марта 2026 года. <…> Освободить Хераскова из-под стражи в зале суда 15 января 2026 года немедленно, — сказала в ходе судебного заседания судья Инна Ма.

Ранее сообщалось, что в родильном доме № 1 Новокузнецка с начала января умерли девять младенцев. Учреждение закрыто на карантин из-за распространения гриппа и ОРВИ.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил, что главврача роддома № 1 в Новокузнецке временно отстранили от работы. Он отметил, что профильные ведомства организовали проверку в медучреждении. Позже Хераскову предъявили обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Пациентка новокузнецкого роддома (НГКБ № 1) по имени Юлия заявила, что от нее требовали взятку «за хорошее отношение» со стороны медицинского персонала. По ее словам, инцидент произошел несколько лет назад.