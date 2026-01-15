Врача из Новокузнецка отправили под домашний арест после гибели младенцев

Суд отправил под домашний арест отстраненного главного врача новокузнецкой больницы Виталия Хераскова, сообщает ТАСС. Решение принято в рамках расследования уголовного дела о смерти нескольких младенцев в родильном отделении учреждения.
Избрать в отношении Хераскова Виталия Юрьевича <…> меру пресечения в виде домашнего ареста. <…> Установить на срок 1 месяц 27 суток, то есть до 13 марта 2026 года. <…> Освободить Хераскова из-под стражи в зале суда 15 января 2026 года немедленно, — сказала в ходе судебного заседания судья Инна Ма.
Ранее сообщалось, что в родильном доме № 1 Новокузнецка с начала января умерли девять младенцев. Учреждение закрыто на карантин из-за распространения гриппа и ОРВИ.
Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил, что главврача роддома № 1 в Новокузнецке временно отстранили от работы. Он отметил, что профильные ведомства организовали проверку в медучреждении. Позже Хераскову предъявили обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 293 УК РФ).
Пациентка новокузнецкого роддома (НГКБ № 1) по имени Юлия заявила, что от нее требовали взятку «за хорошее отношение» со стороны медицинского персонала. По ее словам, инцидент произошел несколько лет назад.