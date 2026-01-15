5 января 2026 года, Манхэттен, Нью-Йорк, США. Смещенный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес прибывают на Wall Street Heliport для доставки в суд Нью-Йорка, где им предъявят обвинения по делу о наркотерроризме

Стало известно, с какими сложностями столкнется суд над Мадуро Politico: суду США предстоит решить, имеет ли Мадуро право на иммунитет

Федеральная прокуратура США может столкнуться с трудностями при доказательстве вины президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес, пишет Politico. Адвокат венесуэльского лидера Барри Поллак заявил, что у того есть право на привилегии и иммунитет.

Мадуро является главой суверенного государства и имеет право на привилегии и иммунитет, связанные с этой должностью, — заявил он.

По его словам, для начала суду придется решить, был ли арест Мадуро законным и являлся ли он с точки зрения американского законодательства президентом Венесуэлы на момент задержания. На это могут уйти годы, считают эксперты.

Ранее судья федерального суда Нью-Йорка обязал Мадуро явиться на судебное слушание 17 марта. Мадуро обвиняется по четырем пунктам: наркотерроризм, сговор с целью ввоза наркотиков, хранение оружия и взрывных устройств. Свою вину он, как и его супруга Силия Флорес, не признает.

Тем временем власти Флориды начали проработку юридической базы для предъявления официальных обвинений Николасу Мадуро, о чем рассказал во время пресс-конференции в городе Клируотер губернатор штата Рон Десантис.