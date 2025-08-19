Volvo прекратил сотрудничество с продавшей тягач спортсменам РФ фирмой

Автоконцерн Volvo прекратил сотрудничество с компанией, которая продала тягач для российской сборной по лыжным гонкам, сообщает Sportbladet. Производитель не стал раскрывать фирму из-за судебного процесса, но отметил, что дилер находится в одной из стран Евросоюза.

Мы приостановили поставки компании, которой мы его продали, — подчеркнули в Volvo Group.

Федерация лыжных гонок России в конце весны сообщила о покупке вакс-грузовика Volvo. После публикаций фотографий президента ФЛГР Елены Вяльбе с машиной компания начала расследование, так как концерн прекратил продажу продукции в России и Белоруссии.

Презентуя автомобиль, федерация назвала его «самым мощным и современным серийным седельным тягачом в мире». Национальная команда использует сервис-прицеп для подготовки лыж.

Ранее Вяльбе заявила, что начатое шведской компанией Volvo расследование из-за ее фотографии на фоне служебного автомобиля сборной не должно создать проблем для продавца тягача. Она отметила, что персональное расследование в отношении нее тоже ни к чему не приведет.