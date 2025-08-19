Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 16:12

Volvo прекратил сотрудничество с продавшей тягач спортсменам РФ фирмой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автоконцерн Volvo прекратил сотрудничество с компанией, которая продала тягач для российской сборной по лыжным гонкам, сообщает Sportbladet. Производитель не стал раскрывать фирму из-за судебного процесса, но отметил, что дилер находится в одной из стран Евросоюза.

Мы приостановили поставки компании, которой мы его продали, — подчеркнули в Volvo Group.

Федерация лыжных гонок России в конце весны сообщила о покупке вакс-грузовика Volvo. После публикаций фотографий президента ФЛГР Елены Вяльбе с машиной компания начала расследование, так как концерн прекратил продажу продукции в России и Белоруссии.

Презентуя автомобиль, федерация назвала его «самым мощным и современным серийным седельным тягачом в мире». Национальная команда использует сервис-прицеп для подготовки лыж.

Ранее Вяльбе заявила, что начатое шведской компанией Volvo расследование из-за ее фотографии на фоне служебного автомобиля сборной не должно создать проблем для продавца тягача. Она отметила, что персональное расследование в отношении нее тоже ни к чему не приведет.

автомобили
Volvo
Елена Вяльбе
грузовики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какой город Путин предложил для встречи с Зеленским
«Есть проблемы»: Аксенов о дефиците топлива в Крыму
Жители Московской области накопили долгов за ЖКХ на 60 млрд рублей
Родной брат депутата Госдумы Милонова погиб на СВО: что известно, прощание
Взрывные потоки солнечного ветра вызвали на Земле серьезную аномалию
Поразит до глубины души: готовим сладкие маринованные огурцы на зиму
Захарова раскрыла, в чем уличили Зеленского на встрече в Белом доме
Политолог объяснил решение Трампа не присутствовать на встрече РФ и Украины
Психотерапевт объяснила главные правила защиты от сталкера
Главы минобороны стран НАТО проведут конференцию по Украине
«Моего ребенка насиловал зять»: женщина посадила родственника на 17 лет
Лавров назвал условие независимости Украины
Патриарх Кирилл наградил вдову бывшего мэра Москвы
Стало известно, сколько делегация РФ заплатила за заправку на Аляске
Пригожин отреагировал на хайп певца Sakura на его имени
В Госдуме приструнили Зеленского, потребовавшего репараций от России
В Госдуме раскрыли стоимость «блатных» автономеров
Психолог перечислила, что должен уметь первоклассник в быту
Наркодилер признала вину в смерти звезды сериала «Друзья»
Украинский священник пытался необычным образом вывезти мужчину за границу
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.