24 февраля 2026 в 11:50

Российская «Транснефть» попала под санкции

Великобритания включила российскую «Транснефть» в санкционный список

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Правительство Великобритании расширило санкционный список против России, внеся в него компанию «Транснефть», сообщили в министерстве иностранных дел королевства. Всего в список внесли 297 позиций, в том числе 240 юридических и семь физических лиц. Кроме того, под санкции попали российские суды.

В МИД Великобритании уточнили, что это обновление стало самым крупным с момента начала специальной военной операции на Украине. Помимо «Транснефти», в список также вошли АО «Росатом Энергетические проекты», «Почта Банк» и ряд заводов по переработке сжиженного природного газа. Под ограничения попали и иностранные организации, в том числе грузинские телеканалы Imedi TV и POSTV.

Ранее Евросоюз принял решение о продлении всех своих санкций, введенных против России после начала военной спецоперации. Рестрикции будут действовать до 24 февраля 2027 года.

Между тем источники в Брюсселе сообщили, что ЕС столкнулся с серьезным внешнеполитическим фиаско при подготовке 20-го пакета санкций против России. США отказались синхронизировать свои ограничения с европейскими, а остальные члены G7 не дали четких обещаний присоединиться к новым жестким мерам против российского нефтяного экспорта.

