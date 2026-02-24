Лондон и Париж заподозрили в реализации ядерных амбиций Киева Косачев обвинил Францию и Британию в сговоре с Украиной по ядерному оружию

Франция и Великобритания ведут тайную деятельность совместно с Киевом по вопросу передачи Украине ядерных вооружений в обход демократических процедур, заявил журналистам заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Как передает ТАСС, он отметил наличие тесного сговора между этими странами. По словам Косачева, появление ядерного арсенала у бывшей советской республики планировали выдать за личные научные достижения украинских специалистов.

Нет никаких сомнений в том, что Великобритания и Франция как ядерные державы, по идее несущие особую ответственность за поддержание стабильности, за урегулирование конфликтов, на самом деле являются сейчас основными спонсорами продолжения конфликта на Украине, — заявил Косачев.

Ранее Косачев высказался о состоянии европейских политиков. По его мнению, у многих из них развилась тяжелая депрессия. Поводом для такого заявления стали слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас. Она посетовала, что споры вокруг Гренландии отвлекают Европу и Соединенные Штаты от оказания поддержки Киеву. Косачев отметил, что мир стремительно трансформируется.

Также он говорил, что 2026 год может стать поворотным в вопросе урегулирования украинского кризиса. Косачев назвал его годом надежд. По словам заместителя председателя Совета Федерации, если верх одержит «партия мира», это подтолкнет стороны к скорейшему поиску компромиссов.