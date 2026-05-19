19 мая 2026 в 08:46

Грибные зразы с фенхелем: та начинка, ради которой я готов есть картошку каждый день

Фото: D-NEWS.ru
Так сложилось, что я всегда считал зразы бабушкиным блюдом. Но когда добавил в начинку фенхель, все изменилось. Это лучшая идея за последние месяцы.

Ингредиенты

Картофель — 600 г, сливочное масло — 30 г, сыр — 80 г, шампиньоны — 250 г, фенхель — 1 шт., оливковое масло — 2 ст. л., тимьян — 1 веточка, соль — по вкусу, перец — по вкусу, сметана — 200 мл, чеснок — 2 зубчика, укроп — 15 г, петрушка — 15 г, растительное масло — для жарки.

Как готовлю

Сначала варю картофель в мундире, пока он не станет мягким. Тем временем обжариваю на оливковом масле мелко нарезанные шампиньоны и фенхель с веточкой тимьяна — минут 7–10, до золотистости.

Горячий очищенный картофель плюс масло и сыр — тщательно мну в пюре, солю. Самое сложное — это лепить зразы: мокрыми руками формирую лепешку, кладу ложку начинки и аккуратно защипываю края.

Обжариваю на растительном масле по 3–4 минуты с каждой стороны до хрустящей корочки. Подаю со сметанным соусом: просто смешиваю сметану с рубленой зеленью и чесноком.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, я ожидал, что фенхель перебьет все своей анисовой ноткой, но он лишь деликатно подчеркнул грибы. Текстура — божественная: хрустящая корочка снаружи и нежная, сочная начинка внутри.

Рекомендую подавать горячими, пока сыр тянется, и ни в коем случае не накрывайте крышкой — корочка размокнет.

Проверено редакцией
