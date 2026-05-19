Готовлю картошку «для бедных» по рецепту из Испании — такой вкусноты и в ресторанах не найдешь

В Андалусии этот салат называют «едой для бедных», но после первой ложки я чувствую себя королем. Секрет в том, чтобы картофель был теплым и впитал уксус.

Ингредиенты

Молодой картофель — 500 г, красный лук — 1 шт., сладкий перец — 1 шт., красный винный уксус — 2 ст. л., оливковое масло — 3 ст. л., петрушка — пучок, соль — по вкусу, перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала тщательно мою молодую картошку и варю в мундире до готовности. Тем временем режу лук и перец мелкими кубиками, заливаю уксусом и маслом — пусть маринуются. Горячий картофель нарезаю кружками толщиной в 1 см, сразу кидаю в миску к овощам. Добавляю рубленую петрушку, соль, перец и все перемешиваю. Самое сложное — подождать 15 минут, чтобы картошка напиталась уксусом. Подаю как гарнир к мясу или рыбе, а в пост ем просто с овощами.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Жена зашла на кухню и спросила: «Ты что, мясо жаришь?» А это всего лишь молодая картошка с уксусом! Главное открытие — картошку нужно резать прямо горячей, пока она не остыла, и сразу заливать уксусом. Она впитывает его как губка, и вкус получается ярким, праздничным, без капли майонеза.

Рекомендую подавать с рыбой или просто как самостоятельное блюдо — на следующий день, кстати, еще вкуснее.