Не жарьте яичницу: этот бутерброд на скорую руку вкуснее и полезнее

Устали от однообразных завтраков и не хотите тратить полжизни у плиты? Есть идеальное решение. Представляем простой и безумно вкусный бутерброд на скорую руку с жареным тофу. Он получается с хрустящей корочкой снаружи и невероятно нежным внутри.

Ингредиенты на 1 порцию:

тофу твердый — 80-100 г;

хлеб ржаной или бородинский — 2 ломтика;

сливочный сыр — 30-40 г;

огурец свежий — 3-4 кружочка;

зеленый лук — 2-3 пера;

специи — паприка, чеснок сухой, соль — по 1/3 ч. ложки

Секрет этого блюда — в правильной обжарке тофу. Чтобы он не был пресным, нарежьте его пластинками, обваляйте в смеси паприки, чеснока и щепотки соли, а затем обжарьте на растительном масле до золотистой корочки. Возьмите любимый хлеб (отлично подойдет ржаной или бородинский), смажьте его сливочным сыром. Выложите сверху кружочки свежего огурца и горячий тофу. Добавьте пару перьев зеленого лука для пикантности.

Этот бутерброд на скорую руку выручает, когда нужно быстро перекусить перед работой. Тофу дает чувство сытости, а овощи — свежесть. Приятного аппетита!

