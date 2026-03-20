Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 11:30

Не жарьте яичницу: этот бутерброд на скорую руку вкуснее и полезнее

Не жарьте яичницу: этот бутерброд на скорую руку вкуснее и полезнее Не жарьте яичницу: этот бутерброд на скорую руку вкуснее и полезнее Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Устали от однообразных завтраков и не хотите тратить полжизни у плиты? Есть идеальное решение. Представляем простой и безумно вкусный бутерброд на скорую руку с жареным тофу. Он получается с хрустящей корочкой снаружи и невероятно нежным внутри.

Ингредиенты на 1 порцию:

  • тофу твердый — 80-100 г;

  • хлеб ржаной или бородинский — 2 ломтика;

  • сливочный сыр — 30-40 г;

  • огурец свежий — 3-4 кружочка;

  • зеленый лук — 2-3 пера;

  • специи — паприка, чеснок сухой, соль — по 1/3 ч. ложки

Секрет этого блюда — в правильной обжарке тофу. Чтобы он не был пресным, нарежьте его пластинками, обваляйте в смеси паприки, чеснока и щепотки соли, а затем обжарьте на растительном масле до золотистой корочки. Возьмите любимый хлеб (отлично подойдет ржаной или бородинский), смажьте его сливочным сыром. Выложите сверху кружочки свежего огурца и горячий тофу. Добавьте пару перьев зеленого лука для пикантности.

Этот бутерброд на скорую руку выручает, когда нужно быстро перекусить перед работой. Тофу дает чувство сытости, а овощи — свежесть. Приятного аппетита!

рецепты
простые рецепты
быстрые рецепты
бутерброды
тофу
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удары по Украине сегодня, 20 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Бюджету пообещали миллиарды рублей ежедневно за счет водителей без ОСАГО
Деревянный ящик из леса привел россиянина прямиком на нары
Экс-зампредов кабмина Ивановской области осудили на 10 лет за коррупцию
Суд решил судьбу ивановских чиновников-коррупционеров
Юрист дал советы, как правильно поменять батареи в квартире
Энергетик ответил, при каком условии неизбежен скачок цен на нефть и газ
Кронпринцесса Норвегии сделала громкое заявление о связях с Эпштейном
Украинские дроны-камикадзе атаковали гражданский автомобиль под Брянском
Пожизненное для душегуба: рецидивист изнасиловал и убил мать двоих детей
На Западе раскрыли, как конфликт в Иране делает Трампа слабее
Минобороны России назвало число освобожденных за неделю населенных пунктов
Немецкий дипломат сбил курьера в Санкт-Петербурге и скрылся
Страна-сосед России начала массово вакцинировать скот
Внимательность тренера спасла жизнь спортсмену
На СВО назвали имя человека, знавшего «кто такая Пугачева» на самом деле
Экс-замглавы Челябинской области осудили за мошенничество с коттеджами
Казахстан озвучил новые данные о расследовании крушения AZAL
Кучерова признали второй звездой игрового дня в НХЛ
В России хотят заставить отвечать за травлю решившихся на аборт женщин
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.