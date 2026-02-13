Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 20:52

Известная актриса чудом выжила в жутком ДТП под Москвой

Актриса Кирсанова и ее мать попали в ДТП с фурой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Санора Кирсанова и ее мать попали в ДТП в Серпухове, однако водитель врезавшейся в них фуры не понес наказания, сообщает Telegram-канал «112». Авария произошла, когда Кирсанова с матерью ехали из Москвы.

По словам актрисы, она двигалась по крайней левой полосе с разрешенной скоростью, когда прямо перед ней вылетела фура. Женщина посигналила водителю, но он продолжил движение. После столкновения машину актрисы завернуло, и она полетела под фуру.

Как пишет канал, водитель грузовика настаивает на своей невиновности, при этом самочувствием женщин он не поинтересовался, начав обвинять их в аварии. Видеорегистратора в машине Кирсановой не было, поэтому момент ДТП не зафиксирован. Сейчас актриса ищет свидетелей происшествия.

Ранее в Новой Москве произошло смертельное ДТП с участием бензовоза и двух легковых автомобилей. Авария случилась на Варшавском шоссе в районе деревни Бунчиха. Водитель одной из легковушек погиб на месте, еще двоих пострадавших госпитализировали. Обстоятельства столкновения устанавливаются.

ДТП
аварии
актрисы
Подмосковье
