Известная актриса чудом выжила в жутком ДТП под Москвой Актриса Кирсанова и ее мать попали в ДТП с фурой

Актриса Санора Кирсанова и ее мать попали в ДТП в Серпухове, однако водитель врезавшейся в них фуры не понес наказания, сообщает Telegram-канал «112». Авария произошла, когда Кирсанова с матерью ехали из Москвы.

По словам актрисы, она двигалась по крайней левой полосе с разрешенной скоростью, когда прямо перед ней вылетела фура. Женщина посигналила водителю, но он продолжил движение. После столкновения машину актрисы завернуло, и она полетела под фуру.

Как пишет канал, водитель грузовика настаивает на своей невиновности, при этом самочувствием женщин он не поинтересовался, начав обвинять их в аварии. Видеорегистратора в машине Кирсановой не было, поэтому момент ДТП не зафиксирован. Сейчас актриса ищет свидетелей происшествия.

