«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с новым посланием Радиостанция УВБ-76 передала сообщение со словом «забитый»

Радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», вышла в эфир с сообщением «забитый», передает Telegram-канал «УВБ-76 логи». Это послание появилось в 15:16 по московскому времени.

ЦЖАП 54520 ЗАБИТЫЙ 9689 0875, — говорится в сообщении.

Радиостанция функционирует с 1970-х годов и прославилась своими уникальными программами. В обычном режиме вещания она издает непрерывный монотонный звук, из-за чего получила неофициальное название «Жужжалка».

Ранее, 4 декабря, УВБ-76 передала в эфир два загадочных сообщения. Первое, со словом «дерношиит» и цифрами, прозвучало в 12:45 по московскому времени. Второе сообщение, слово «живодерка» с набором цифр, было передано в 15:46.

До этого сообщалось, что «Жужжалка» три раза вышла в эфир, передав необычные сообщения. В посланиях были зафиксированы слова «разгонистый», «лордочар» и «математичка». Содержание переданных данных пока не получило широкой расшифровки.

Также в эфире радиостанции не так давно прозвучало кодовое слово «персолюкс», сопровождаемое набором цифровых последовательностей. Сообщение было передано в 18:38 по московскому времени. Название «персолюкс» совпадает с наименованием российской компании, специализирующейся на оптовой торговле профессиональной бытовой химией.