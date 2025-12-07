ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 17:11

«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с новым посланием

Радиостанция УВБ-76 передала сообщение со словом «забитый»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», вышла в эфир с сообщением «забитый», передает Telegram-канал «УВБ-76 логи». Это послание появилось в 15:16 по московскому времени.

ЦЖАП 54520 ЗАБИТЫЙ 9689 0875, — говорится в сообщении.

Радиостанция функционирует с 1970-х годов и прославилась своими уникальными программами. В обычном режиме вещания она издает непрерывный монотонный звук, из-за чего получила неофициальное название «Жужжалка».

Ранее, 4 декабря, УВБ-76 передала в эфир два загадочных сообщения. Первое, со словом «дерношиит» и цифрами, прозвучало в 12:45 по московскому времени. Второе сообщение, слово «живодерка» с набором цифр, было передано в 15:46.

До этого сообщалось, что «Жужжалка» три раза вышла в эфир, передав необычные сообщения. В посланиях были зафиксированы слова «разгонистый», «лордочар» и «математичка». Содержание переданных данных пока не получило широкой расшифровки.

Также в эфире радиостанции не так давно прозвучало кодовое слово «персолюкс», сопровождаемое набором цифровых последовательностей. Сообщение было передано в 18:38 по московскому времени. Название «персолюкс» совпадает с наименованием российской компании, специализирующейся на оптовой торговле профессиональной бытовой химией.

УВБ-76
радиостанции
послания
эфиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Балицкий раскрыл причину масштабных отключений в Запорожской области
На пьедестал «Формулы‑1» взошел новый чемпион
Россиянам рассказали, как сохранить зрение при работе за компьютером
США заподозрили в желании избавиться от Зеленского
Стало известно, что ВСУ делают с котами в зоне СВО
Лучшая версия рецепта закуски из печени трески, которую вы не пробовали
Сильная вьюга и дубак до -20? Погода в Москве в середине декабря: что ждать
Жена Зеленского есть на пленках Миндича
Шеф-повар объяснил, почему докторская колбаса из СССР стала деликатесом
Дорожный инспектор предотвратил аварию с непредсказуемыми последствиями
Турист случайно наткнулся на уникальную находку возрастом 200 млн лет
В России предупредили о крахе мировой экономики из-за одного шага США
Умный холодильник Samsung довел девушку до психбольницы
Нетрезвый пассажир устроил резню в поезде
Россияне начали пить как в 90-х
Калининградец украл у бывшего работодателя 1,8 млн рублей
Полыхающего зацепера нашли на крыше киевского экспресса
В Ливнах жители придумали необычный способ общения
Названы самые подходящие для счастливого брака мужчины
Белоусов поздравил солдат с освобождением Кучеровки
Дальше
Самое популярное
Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении
Общество

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.