27 ноября 2025 в 15:09

«Жужжалка» вышла в эфир со словом «математичка»

Радиостанция УВБ-76 три раза вышла в эфир после перерыва в работе

Радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» и «радиостанция Судного дня», три раза вышла в эфир после небольшого перерыва в работе, сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи». В ее посланиях содержались слова «разгонистый», «лордочар» и «математичка».

НЖТИ 53838 МАТЕМАТИЧКА 7828 8610, — говорится в сообщении.

24 ноября УВБ-76 вновь вышла в эфир с зашифрованным сообщением. Тогда прозвучало кодовое слово «персолюкс», сопровождаемое набором цифровых последовательностей.

До этого в эфире «Жужжалки» прозвучало слово «смотренье». По его информации, сообщение было передано в 15:24. Так называемая «радиостанция Судного дня» активизировалась на фоне обсуждений мирного плана президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

До этого радиостанция УВБ-76 передала новую серию необычных сообщений. Послания содержали слова «Латвия», «болонский», «пошлый» и «нантотюк». При этом авторы британского таблоида Express расценили упоминание прибалтийской страны в сообщении как угрозу для НАТО.

