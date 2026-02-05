Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 22:24

В Минфине США вновь пригрозили России ограничениями

Глава Минфина США Бессент: Вашингтон заготовил пакет санкций против Москвы

Минфин США Минфин США Фото: Shutterstock/FOTODOM
Соединенные Штаты готовы ввести беспрецедентный пакет санкций в отношении России, заявил министр финансов страны Скотт Бессент. По его словам, решение о его применении будет зависеть от прогресса на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, передает Reuters.

У нас готов крупнейший пакет санкций, который когда-либо применялся против крупной экономики, и его введение напрямую привязано к прогрессу за столом переговоров, — пригрозил американский представитель.

Бессент также отметил, что Вашингтон сохраняет возможность усилить давление на Москву за счет потенциальных дополнительных ограничений, в том числе направленных против судов, используемых для обхода уже существующих санкций на транспортировку нефти, так называемого «теневого флота». Это заявление указывает на то, что США рассматривают ограничительные меры не только как инструмент немедленного воздействия, но и как долгосрочный рычаг влияния на ситуацию.

Ранее Bloomberg обратил внимание, что Белый дом разработал новый пакет санкций против России, но пока не намерен их вводить. Как отмечает агентство, в Европе не видят даже признаков того, что они могут быть приняты.

