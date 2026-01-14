Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 13:12

Силовики нашли возможного убийцу мужчины с пакетом на голове

В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве прораба Ильи Одушева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Екатеринбурге задержан подозреваемый в жестоком убийстве 47-летнего прораба Ильи Одушева, чье тело было обнаружено с пакетом на голове, сообщил «КП-Екатеринбург» источник. По предварительным данным, конфликт произошел 6 января после совместного распития алкоголя, после чего мужчина был убит, а тело вывезено в лес.

6 января мужчина ушел к нему в гости. Они выпили, и в ходе ссоры приятель забил его кулаками до смерти. Два дня он думал, как спрятать тело. Затем, 8 января взял машину в аренду, увез убитого к озеру и выкинул, — говорится в сообщении.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что возле озера Шарташ в Екатеринбурге было обнаружено тело мужчины с пакетом на голове. По предварительной версии следствия, смерть является насильственной и наступила в результате удушения.

Кроме того, владелец бара в японской префектуре Хоккайдо Тосихико Мацукура убил 20-летнюю девушку и спрятал ее тело за стеной своего заведения. Полиция арестовала 49-летнего подозреваемого, который признался в преступлении, а судмедэксперты установили, что смерть наступила около 10 дней назад. Мотивы убийцы пока остаются неясными.

