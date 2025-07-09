В США предупредили Украину о «критических месяцах» CNN: следующие месяцы будут для Украины критическими даже с поддержкой США

Предстоящие месяцы для Украины будут «критическими и непредсказуемыми» даже на фоне возобновления военной помощи США, заявил аналитик CNN Ник Патон Волш. Украина нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны Patriot, так как противостоять российским баллистическим ракетам способны только они.

Заявления Трампа о вооружении Украины и критика в адрес российского коллеги Владимира Путина свидетельствуют о «возврате к основному принципу» американской внешней политики «на протяжении десятилетий», который заключается в противостоянии с Россией. Тем не менее использование беспилотников Россией выявило «критические недостатки» в ПВО Киева. Кроме того, Украина сообщила о накоплении российских сил к северу и востоку от линии боевого соприкосновения.

Предстоящие месяцы будут непредсказуемыми и критическими для Киева, даже при возобновлении военной поддержки США, — говорится в материале.

Ранее сообщилось, что решение министра обороны США Пита Хегсета о приостановке поставок вооружений Украине было односторонним. Решение о заморозке военной помощи Украине стало неожиданностью не только для Трампа, но и для других ключевых фигур администрации. В частности, в замешательство пришли госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Украине Кит Келлог.