Генерал объяснил желание ВСУ повторить прорыв под Курском

Планы Вооруженных сил Украины по прорыву границы в Курской области являются отвлекающим маневром, заявил NEWS.ru военный эксперт заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, таким образом Киев хочет отвлечь российское командование от места, где пройдет реальное контрнаступление.

Не исключено, что ВСУ это сделают с демонстрационной целью, чтобы запутать наши войсковые подразделения и командиров и отвлечь внимание, а на самом деле контрнаступление будет в другом месте. Не исключено, что не в одном, а сразу в двух-трех районах. Это делается для того, чтобы развивать наступление, где получится эффективнее, а где ВСУ заглохнут, там сделать отвлекающий маневр. Таким образом, курское направление на Суджу — это, скорее всего, пиар-акция. И они думают, что мы обязательно на это купимся, — сказал Попов.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что цель президента Украины Владимира Зеленского заключается в захвате части территории Курской области для ее последующего размена на переговорах с Россией. По его словам, такой обмен невозможен, но ВСУ не останавливаются и продолжают атаки.