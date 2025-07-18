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18 июля 2025 в 14:33

Генерал объяснил желание ВСУ повторить прорыв под Курском

Генерал Попов назвал отвлекающим маневром планы ВСУ по прорыву курской границы

Участник территориальной обороны в Курской области Участник территориальной обороны в Курской области Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Планы Вооруженных сил Украины по прорыву границы в Курской области являются отвлекающим маневром, заявил NEWS.ru военный эксперт заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, таким образом Киев хочет отвлечь российское командование от места, где пройдет реальное контрнаступление.

Не исключено, что ВСУ это сделают с демонстрационной целью, чтобы запутать наши войсковые подразделения и командиров и отвлечь внимание, а на самом деле контрнаступление будет в другом месте. Не исключено, что не в одном, а сразу в двух-трех районах. Это делается для того, чтобы развивать наступление, где получится эффективнее, а где ВСУ заглохнут, там сделать отвлекающий маневр. Таким образом, курское направление на Суджу — это, скорее всего, пиар-акция. И они думают, что мы обязательно на это купимся, — сказал Попов.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что цель президента Украины Владимира Зеленского заключается в захвате части территории Курской области для ее последующего размена на переговорах с Россией. По его словам, такой обмен невозможен, но ВСУ не останавливаются и продолжают атаки.

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