Десятки поездов выбились из графика после коллапса на путях под Ростовом

Десятки поездов выбились из графика после коллапса на путях под Ростовом ФПК: 75 поездов опаздывают после падения обломков БПЛА на перегон под Ростовом

В Ростовской области после падения обломков БПЛА на перегон Лихая — Замчалово следуют с опозданием 75 поездов, сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании. По имеющимся данным, делается все возможное для сокращения времени отклонения от графика.

В настоящее время в связи с происшествием на перегоне Лихая — Замчалово Ростовской области на сети РЖД с задержками следуют 75 пассажирских поездов формирования АО «ФПК», — говорится в сообщении.

В частности, задерживаются составы из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сухума, Москвы, Санкт-Петербурга, Томска и других городов. В компании подчеркнули, что пассажирам оказывается всесторонняя помощь и содействие.

Ранее сообщалось, что из-за ЧП в Ростовской области более десятка поездов по направлению в Крым и из него были задержаны в пути следования. Глава РЖД Олег Белозеров взял ситуацию в регионе под личный контроль. Для координации работы по восстановлению движения составов был организован оперативный штаб.

Позднее в РЖД объявили, что движение электропоездов на участке Лихая — Замчалово в Ростовской области было восстановлено. В настоящее время составы курсируют по обоим путям с использованием электротяги. Железнодорожники постепенно отправляют задержанные составы и восстанавливают график движения.