На юге России ожило железнодорожное движение Движение поездов на электротяге возобновили на перегоне в Ростовской области

В Ростовской области восстановлено движение электропоездов на участке Лихая — Замчалово, сообщили в официальном Telegram-канале РЖД. Напряжение в контактную сеть было подано в 09:19 утра. В настоящее время поезда курсируют по обоим путям с использованием электротяги. Железнодорожники постепенно отправляют задержанные составы и восстанавливают график движения.

На перегоне Лихая — Замчалово Ростовской области открыто движение поездов на электротяге. В 09:19 на станции Лихая Ростовской области подано напряжение в контактную сеть. Движение поездов на перегоне Лихая — Замчалово открыто на электротяге по двум путям. Задержанные поезда постепенно отправляются по своим маршрутам, — сказано в заявлении РЖД.

Ранее в Ростовской области движение на перегоне Лихая — Замчалово было временно остановлено из-за повреждений контактной сети обломками сбитого дрона. В результате возникли задержки более чем 50 составов, при этом ремонтные бригады оперативно приступили к восстановительным работам.

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров взял под личный контроль ситуацию в регионе. Для оперативного решения проблем был создан специальный штаб, координирующий работы по возобновлению нормального графика движения поездов.