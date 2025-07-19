Поезда в Крым массово задерживаются из-за ЧП в Ростовской области «Гранд сервис экспресс» заявил о задержках 12 поездов в Крым и из него

Более десятка поездов по направлению в Крым и из него задерживаются в пути следования, сообщили в пресс-службе компании «Гранд сервис экспресс». По состоянию на 09:00 мск время задержки поезда 75/76 Омск — Симферополь отправлением от 16 июля составляет около шести часов, поезда 97/98 Москва — Симферополь отправлением 18 июля — порядка семи часов.

Поезд 177/178 Санкт-Петербург — Симферополь отправлением 18 июля задерживается на пять часов. По направлению из Крыма задерживаются составы Симферополь — Москва, Феодосия — Москва, Симферополь — Смоленск, Севастополь — Санкт-Петербург и Евпатория — Санкт-Петербург.

Время задержки в пути может измениться. Пассажиры будут обеспечены питанием, — добавили в компании.

Ранее сообщалось, что глава РЖД Олег Белозеров лично контролирует ситуацию в Ростовской области, где произошла массовая приостановка движения поездов. Уточняется, что для координации работы по восстановлению движения составов был организован оперативный штаб.

До этого в пресс-службе РЖД отметили, что движение на железнодорожном перегоне Лихая — Замчалово под Ростовом было приостановлено из-за падения обломков сбитого беспилотника ВСУ. Всего задерживаются более 50 поездов. Железнодорожники уже приступили к восстановлению работы контактной сети.