15 августа 2025 в 17:29

Военэксперт ответил, почему сбежавший батальон ВСУ не выходит на связь

Военэксперт Матвийчук: командование предало сбежавший батальон ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Командование 60-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины предало своих бойцов, поэтому те решили сбежать с поля боя, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, случаи дезертирства среди украинских солдат стали распространенным явлением. Он отметил, что многие военнослужащие ВСУ при первой же угрозе предпочитают покинуть позиции, не желая продолжать участие в боевых действиях.

Скорее всего, бойцы 60-й бригады ВСУ не выходят на связь, потому что не хотят возвращаться на поле боя. Это обыкновенные дезертиры, которые разуверились в командовании. Командование их предало. Оно бросило их на поле боя, не предоставило никаких распоряжений. Бойцы решили уйти. Кстати, это очень сейчас распространенная система. Часть солдат, которые были отловлены и мобилизованы на Украине, при первой угрозе уходят. Никто не хочет сражаться, — пояснил Матвийчук.

Ранее сообщалось, что командование 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ и треть батальона сбежали с Краснолиманского направления. На связь никто из военных не выходит, управление батальоном полностью утрачено.

ВСУ
дезертиры
СВО
Украина
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
